دعوة مرضى الربو إلى تجنب البخور والأصباغ

أبوظبي (الاتحاد) دعت مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي مرضى الربو إلى تجنب مسببات المرض مثل البخور والمعطرات المنزلية والحيوانات الأليفة ذات الوبر والغبار والمنظفات والمنظفات المنزلية والأصباغ.

وحثت المرضى على تلقي العلاج واتباع إرشادات الطبيب وزيارته دورياً للسيطرة على المرض وممارسة النشاطات الاجتماعية والرياضية والتي تساعد على تقوية عضلات التنفس والمناعة، وذكرت أن استخدام بخاخات الربو لا تؤدي إلى الإدمان وقد تنشأ هذه الاعتقادات الخاطئة بسبب الاستخدام المستمر للبخاخ والذي يعد ضرورة للسيطرة والوقاية من نوبات الربو.

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