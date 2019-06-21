مجلس الشارقة للشباب ينظم "لغة الإشارة"

فهد بوهندي (خورفكان) نظم مجلس الشارقة للشباب بالتعاون مع مجلس بلدي وبلدية خورفكان ودائرة شؤون الضواحي والقرى ورشة أساسيات تعلم لغة الإشارة بضاحية حياوة بمدينة خورفكان، وذلك حسب فاطمة الشاعر عضو مجلس الشارقة للشباب في خورفكان.

حضر الورشة 150 مشاركاً من الموظفين والشباب من مختلف فئاتهم وأعمارهم، وتهدف المبادرة إلى تسهيل التعامل مع أصحاب الإعاقات السمعية، حيث تعتبر هذه المبادرة هي الرابعة التي تم تنظيمها في مدينة خورفكان من قبل مجلس الشارقة للشباب.

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