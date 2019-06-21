أبوظبي (وام ) ناقشت اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2020» خطة عمل اللجان الفرعية، والاستعدادات والتحضيرات لتنظيم الحدث الأبرز في مجالات صناعة المعدات والأجهزة الأمنية، والأدوات والتقنيات التي تعزز السلامة والأمن ودرء المخاطر وسرعة الاستجابة، إلى جانب الاستماع لعرض حول سيناريو حفل الافتتاح.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعها برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، المفتش العام لوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، في مبنى وزارة الداخلية بحضور أعضاء اللجنة العليا ورؤساء اللجان الفرعية وممثلين عن شركة ريد للمعارض.

ورحب اللواء الريسي بأعضاء اللجنة العليا وبالحضور والشركاء الاستراتيجيين، الذين يواصلون دعمهم لهذا المعرض الذي يعد واجهة حضارية للدولة، مثنياً على الجهود التي بذلتها جميع اللجان لإنجاح فعاليات «آيسنار أبوظبي 2018» وإبرازه بصورة تليق بمكانة وسمعة دولة الإمارات في مجال صناعة المعارض الدولية، لتحقيق رؤية قيادتنا بأن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة، معرباً عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في خدمة وطننا الغالي.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية لتنظيم المعرض الذي سيقام خلال الفترة من 17 حتى 19 مارس القادم - وخطط العمل الخاصة به، لضمان نجاحه وإظهاره بالمستوى الذي وصلت إليه دولة الإمارات في مجال المعارض، وتمت مراجعة خطط العمل بتنظيم المعرض وعدد المشاركين حتى الآن من قبل الشركات الوطنية والعالمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "آيسنار أبوظبي 2020" ينطلق 17 مارس المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.