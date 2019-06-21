الصيف يبدأ "فلكياً" اليوم

أحمد مرسي ( الشارقة )

يبدأ اليوم، الساعة 07:54 مساءً، بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات، فصل الصيف فلكياً، «الانقلاب الصيفي»، والذي يتسم بطول فترة النهار وارتفاع درجات الحرارة نتيجة لتعامد الشمس على مدار السرطان. وبحسب إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، فإن بداية فصل الصيف مناخياً تكون ببداية شهر يونيو، وينتهي مع نهاية أغسطس، (لحين موعد تعامد الشمس التالي على خط الاستواء بحدود 23 سبتمبر)، وتتراوح فيه درجات الحرارة العليا بين 43 -41 درجة مئوية، ومعدل درجات الحرارة الدنيا بين 26 -28 درجة مئوية، فيما تتناوب موجات حر بالتأثير وترتفع فيها درجات الحرارة العليا بمقدار 4 درجات مئوية فأكثر عن المعدلات الطبيعية لتلامس 50 درجة مئوية في العمق الصحراوي وتتجاوز 46 في المدن. وأوضح أن ساعات النهار تطول في فصل الصيف في النصف الشمالي للكره الأرضية، فيما يسيطر النهار الدائم (لأكثر من 24 ساعة متواصلة) على الدائرة القطبية الشمالية، وتتركز النقاط الحرارية في الجزيرة العربية على منطقتين، الأولى بين مطربة بالكويت والبصرة العراقية والمنطقة الثانية في الربع الخالي الذي تشترك فيه مناطق من الإمارات والسعودية وعمان.

وقال الجروان : إن العرب عُرفوا الحر بـ«وغرات»، أو شدة الحر خلال القيظ، حيث ترتفع فيها الحرارة عن ما سواها، هي أقرب إلى موجات الحر التي نعرفها، وعددوها «الوغرات»، بوغرة الثريا : بين 7 يونيو إلى 2 يوليو مع طلوع نجمي الثريا وتابعه الدبران ووغرة الجوزاء: بين 3 إلى 28 يوليو مع طلوع نجمي الهقعة والهنعة، ووغرة المرزم أو وغرة الشعرى : بين 29 يوليو إلى 23 أغسطس مع طلوع نجمي الذراع والنثرة، ووغرة سهيل: من 24 أغسطس إلى 19 سبتمبر تتزامن مع طلوع نجم سهيل ومع طلوع نجمي الطرف والجبهة من منازل القمر على دائرة البروج، وبداية تحسن الأجواء.