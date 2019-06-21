إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً على بعض المناطق، وتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية ظهر اليوم، ويكون الجو رطباً ليلاً على المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل الضباب، والريح شمالية غربية على المناطق الغربية، وشرقية على المناطق الشرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية، وتصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة.

وقال المركز، إن الدولة تشهد اليوم أطول نهار في السنة، وتزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وكانت قد تكونت في فترة ما بعد ظهيرة أمس السحب الركامية صاحبتها رياح شديدة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية وسقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية من الدولة.

ويزداد متوسط درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً، حيث تتعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً).