الإمارات وبنجلاديش تبحثان تعزيز التعاون في "الأمن الغذائي"

دكا (وام) بحثت معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة ملف الأمن الغذائي -خلال زيارتها إلى بنجلاديش- سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات البحث والتطوير وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والأمن الغذائي.

ووصف الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيسة وزراء بنجلاديش بالبرلمان الوطني في العاصمة دكا بحضور ساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية- العلاقات الثنائية بين البلدين بالمتميزة، وأكدا على مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات البينية.

ودعت رئيسة وزراء بنجلاديش رجال الأعمال الإماراتيين للاستثمار في بلادها في قطاعات الصناعات التحويلية والبنية التحتية والزراعة وحفظ الأغذية وغيرها من المجالات، فيما أعربت معالي المهيري عن رغبة الإمارات في استيراد الأغذية من بنجلاديش بأسعار تنافسية. من جهة أخرى حضرت معالي وزيرة الدولة مأدبة غداء أقامها معالي محمد شهريار عالم وزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية في دار ضيافة «بادما» الحكومية على شرفها وأعضاء الوفد المرافق.

كما التقت معالي وزير الدولة معالي كل من الدكتور محمد عبد الرزاق وزير الزراعة وشادهان شاندرا ماجومدار وزير الأغذية وأشرف علي خان خسرو وزير الدولة للثروة السمكية والحيوانية وتبادل الجانبان -خلال الاجتماع مع وزير الزراعة- تجارب البلدين في ضمان الأمن الغذائي، واتفق الطرفان على العمل المشترك على نطاق أوسع في مجال بناء القدرات وخلق الوعي والمعرفة وتبادل التكنولوجيا لحفظ الغذاء ومعالجته وتوزيعه، مؤكدين ضرورة تداول المزيد من الأطعمة الحلال بين الدولتين.

ونظراً لانتهاج الجانبين استراتيجية طويلة الأجل للأمن الغذائي، أبدى الجانب البنجلاديشي اهتماماً بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن المجالات المذكورة.

واتفق الجانبان على العمل عن كثب في مجالات الدواجن والماشية ومصايد الأسماك.

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