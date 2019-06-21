185 جمعية نفع عام و17 صندوق تكافل في الدولة

ناصر الجابري (أبوظبي)

بلغ إجمالي جمعيات النفع العام في الدولة 185 جمعية، وتشكل الجمعيات العامة والثقافية العدد الأكبر بـ63 جمعية، بينما بلغ عدد الجمعيات المهنية 34 جمعية و29 جمعية للفنون الشعبية، إضافة إلى 23 جمعية إنسانية و8 جمعيات نسائية و13 جمعية معنية بالمسارح وتنميتها وتعزيز دورها، وبلغ عدد المؤسسات الأهلية في الدولة 19 مؤسسة، بينما بلغ عدد صناديق التكافل الاجتماعي 17 صندوقاً، 7 منها في إمارة أبوظبي وتعمل جميعاً على دعم مجالات التنمية المجتمعية داخلياً.

وأكدت وزارة العدل اهتمام القوانين والتشريعات بدعم وتعزيز العمل الخيري والإنساني بالدولة، من خلال ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 2 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بهدف توفير جميع أنواع الدعم والتشجيع على القيام بالعمل الخيري وتنظيمه ووضع الآليات المنظمة له، كأساس للمساهمة في دعم وتعزيز التنمية على المستوى المحلي والعالمي. ووفقاً للورقة البحثية القانونية التي نشرتها الوزارة للدكتور عادل عبدالجواد الخبير في وزارة تنمية المجتمع، فإن الجمعية ذات النفع العام تهدف إلى تحقيق نشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي، أو التكاتف عبر المعاونة المادية والمعنوية والخبرة الفنية، حيث تسعى في جميع أنشطتها للصالح العام، أما المؤسسة الأهلية فهي كل مؤسسة تتكون من مؤسس أو مجموعة من المؤسسين والتي تقوم بتخصيص قدر معين من المال لتحقيق عدد من أغراضها وأهدافها.

وحددت وزارة العدل أهداف وفئات جمعيات النفع العام بحسب نوع نشاطها، حيث تهدف الجمعيات المهنية إلى رعاية مصالح أعضائها ورفع مستواهم المهني وتبادل الخبرات والمهارات المهنية مع الهيئة المحلية المتخصصة وإعداد الدراسات والبحوث لعلاج الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وتعميق المعرفة لدى كل عضو في مجال تخصصه المهني وتنظيم ممارسة المهنة، بينما تعمل جمعيات الخدمات العامة على تحقيق الارتقاء بالمستوى الثقافي والاهتمام بالتراث المحلي وعقد الندوات ورصد الجوائز العلمية ذات الأثر المجتمعي، مشيرة إلى وجود أنواع أخرى من الجمعيات، تشمل الجمعيات النسائية وجمعيات الفنون الشعبية والمسارح وجمعيات الخدمات الإنسانية وأندية الجاليات.