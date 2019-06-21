الشيخ حسن طس يرعي أول بطولة دوري كرة قدم للقناصل المعتمدين بجدة ومنتخب جالية نيجيريا يحصل عليه



فاصلة / جدةً

كتبت: امل العامري



تصوير - عصام بارحمه - سهير مهدي - امل خليل

رعى رجل الاعمال حسن طس غزالي اول بطولة دوري للقناصل المعتمدين بجدة والتي اقيمت في ربوع اكاديمية اللهلي بجدة .. وسلم عميد قناصل افريقيا المعتمدين بجدة برانلي مارسيال اوبولو وبحضور رئيس رابطة الجاليات المقيمة بالمملكة الدكتور ديابي ناصر كأس أول دوري كرة القدم للقناصل المعتمدين بجدة الذي اقيم في اكاديمية النادي الاهلي بجدة مساء يوم الاحد ٢٠١٩/٠٦/١٦ على شرف رئيسة برلمان الغابون السيدة ماري مادلين امبور عنسو وبحضور رئيس شبكة نادي الصحافة السعودي الدكتور جمعه الخياط .

وقد حضر ختام البطولة ١٦ قنصل عام من القناصل المعتمدين بجدة والمشاركة جالياتهم في الدوري وهم:-

قنصل عام الصومال وليبيا نيجيريا وتونس ومالي ومصر ونيجر وبوركينا فاسو وغانا والمغرب والكاميرون و غينيا و السودان واثيوبيا والسنغال .

وقد بدأ الاحتفال بعرض ترحيبي بالحضور من فرقة شعبية سعودية ثم كان السلام الملكي للمملكة ثم السلام الملكي لنيجيريا والسلام الملكي لدول غانا بعدها بدأت المبارة الختامية بين فريق جاليات نيجيريا وفريق جاليات غينيا كوناكري التي حصدت فيها نيجيريا كأس البطولة والميداليات الذهبية بعد الفوز على جاليات غينيا بثلاث اهداف مقابل لا شئ .

وقد كرم عميد قناصل افريقيا المعتمدين بجدة اكثر من ٩٠ اعلامي من الصحف الالكترونية الراعية والاعلاميين ونجوم السوشال ميديا بشهادات تقديرية على رأسهم الدكتور جمعه الخياط رئيس مجلس إدارة شبكة نادي الصحافة السعودي ..

وقد رعى التكريم الداعم المالي لرابطة الجاليات المقيمة بالمملكة رجل أعمال الشيخ حسن طس الغزال .

وبعد تسليم الكأس والميداليات الذهبية لفريق نيجيريا والميداليات الفضية لفريق اخذت الصور التذكارية للقناصل مع الاعلاميين والفرق والحضور..

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وقدم الدكتور ديابي ناصر كل الشكر للنادي الاهلى ولمدير النشطات بأكاديمية النادي الأهلي الاستاذ إبراهيم عسيري وكامل كادر النادي والاهلي على استضافة النادي البطولة في اكاديميته وعلى كل التسهيلات التي قدمت لانجاح البطولة.

وتم تكريم صحيفة عيون الوطن الاخبارية وصحيفة اقمار و صحيفة اخبار السعودية ٢٤ والاعلامية امل العامري على التغطية المميزة للبطولة

وتلك قائمة بأسماء أكثر من ٩٠ صحيفة والكترونية وأعلامي ونجوم السوشال ميديا على التغطية الاعلامية الناجحة للبطولة :-

١- صحيفة حكم الالكترونية - الاعلامية جميلة الشهري

٢- صحيفة صدى الحجاز ..الاعلامي محمد العتيبي

٣- صحيفة المجاردة اليوم - الاعلامي عاطف موسى الربعي

٤- صحيفة صوت مكة – دلال الرويلي

٥- صحيفة الوطن الآن - الاعلامي ماهر طلعت عبدالعزيز

٦- صحيفة واصل - الاعلامية ناديه الغامدي - ساميه ال صالح

٧- صحيفة الاحداث الاخبارية - الاعلامية فاطمة الخضيري

٨- صحيفة زهوان ..علي جابر الريثي

٩ - صحيفة اعلاميون متميزون - الاعلامية نورة المالكي - شمائل المطيري

١٠ - صحيفة اركان الالكترونية - الاعلامي عبدالله حمود المخزوم

١١ - صحيفة البيان الالكترونية - الاعلامي خليل نمازي

١٢ - صحيفة الرآية الالكترونية - الاعلامي عبدالرحمن العنزي

١٣- صحيفة عالم محايل - الاعلامي حسن علي شينان عسيري

١٤ - صحيفة مكة الان - الاعلامي عبدالوهاب شلبي

١٥- صحيفة هام الالكترونية- الاعلامي احمد عبدالعزيز الزعاقي - عبدالله الزعاقي

١٦- صحيفة واخبارية وعد الشمال - الاعلامي فواز الرويلي -

١٧- صحيفة شبكة الاعلام السعودي - الاعلامية بشرى محمد

١٨- صحيفة الساحات العربية الاعلامي فهد الجبر

١٩- صحيفة مجد الوطن - الاعلامي بندر سليماني

٢٠- صحيفة الحدث الالكترونية - الاعلامية نغم محمد - الاعلامي غالب الامير

٢١- صحيفة الركوبة الاخبارية - الاعلامية منال محمد -

٢٢- صحيفة اضواء المستقبل - الاعلامي يحي ابو طالب

٢٣- صحيفة إيجيبت نيوز - الاعلامي هتان سعيد

٢٤- صحيفة فيفاء الالكترونية - الاعلامي عبدالله المشنوي

٢٥- صحيفة المعالي - الاعلامي سعد الراقي

٢٦- صحيفة بلادي نيوز - الاعلامية حياة الربيع

٢٧- صحيفة عسير الالكترونية - الاعلامي حنيف آل ثعيل - الاعلامي يحي مشافي

٢٨- صحيفة خيبر الاخبارية - الاعلامي فهد الايداء

٢٩ - صحيفة منبر الالكترونية - الاعلامي محمد القرني

٣٠- صحيفة صوت المواطن - الاعلامي عبدالله صالح

٣١- صحيفة عدسات الالكترونية - الاعلامية سارة الشمراني

٣٢- صحيفة صوت جازان – الاعلامي علي المسملي

٣٣- صحيفة رصد عاجل - الاعلامية بدرية محمد واصلي

٣٤- صحيفة الدرب نيوز - الاعلامي احمد مروعي عويدي

٣٥- صحيفة خاط الالكترونية - الاعلامي صاحب العمري

٣٦- صحيفة وطن ٢٤ الاخبارية - الاعلامي رائد الذبياني

٣٧- صحيفة سابق الالكترونية - الاعلامي سعود قعيد البيت

٣٨- صحيفة صوت الجنوب - الاعلامية فاطمه مسودي - هلاله العزي

٣٩- صحيفة الاحداث نيوز - الاعلامية ناديه داؤد

٤٠- صحيفة غرب - الاعلامية فاطمه محمد الجبيني

٤١- صحيفة الشمال - الاعلامي عبدالرحمن المرشد

٤٢- صحيفة رصد الالكترونية - الاعلامي مشاري العصيمي

٤٣- صحيفة رابغ الالكترونية - الاعلامي فهد الحربي

٤٤- صحيفة اشراقة وطن - الاعلامية سهام شقارة

٤٥- صحيفة اخبار الوطن - الاعلامي عبدالرحمن البقمي

٤٦- صحيفة نيوز اور الالكترونية - الاعلامي وليد الرخيمي

٤٧ - صحيفة رؤى الخبر - الاعلامي عبدالله الشمراني

٤٨- صحيفة الركوبة .. الاعلامي حسن المهجري

٤٩- الناشطة الاعلامية المصورة سهير مهدي

٥٠- صحيفة الحدث ..الاعلامي غالب الامير

٥١- شبكة نادي الصحافة السعودي – الاعلامي احمد دغريري

٥٢- صحيفة اصداء عكاظ - الاعلامية فايزة عسيري

٥٣- صحيفة صدى الحجاز - الاعلامية ايمان عبد الفتاح

٥٤- صحيفة البيان نيوز الالكترونية - الاعلامية مرفت محمود الطيب

٥٥- صحيفة نبض العرب - الاعلامية صباح الحربي

٥٦- شبكة نادي الصحافة السعودي - الاعلامية غاليه الحربي

٥٧- صحيفة جازان اليوم - الاعلامي يحي حمدي

٥٨ - صحيفة ثربان الالكترونية - الاعلامي عوض الشهري

٥٩- صحيفة النبأ الالكترونية - الاعلامية احسان هوساوي

٦٠- الناشطة الاعلامية – المصورة والمسوقة فاطمة الزبيدي

٦١ - الناشطة الاعلامية والمصورة امل خليل

٦٢ – المصور عصام بارحمه

٦٣- صحيفة رصد عاجل .. الاعلامية فاطمه العبيري

٦٤- صحيفة صوت جازان.. الاعلامي علي مشهور حمدي

٦٥- صحيفة عسير .. الاعلامي يحي مشافي

٦٦- صحيفة رؤى الخبر .. الاعلامي مرعي جعران

٦٧- صحيفة خبر نيوز - حسن محمد الزهراني

٦٨- صحيفة رصد الحدث -الاعلامي مشاري العصيمي

٦٩- صحيفة بث الالكترونية - الاعلامية رانيا اكبر

٧٠- صحيفة راكان - عبيد الضويري

٧١- صحيفة جازان اليوم - عائشة طاهر

٧٢- صحيفة اقمار الاخبارية .وصحيفة عيون الوطن الاخبارية و صحيفة اخبار السعودية ٢٤ والاعلامية امل العامري

٧٣- صحيفة سعودي بوست - الاعلامية رباب الدرسي

٧٤- صحيفة خبر نيوز ..الاعلامي ثنيان القرشي

٧٥- صحيفة الرآي ..الاعلامي عبدالرحمن العنزي

٧٦- صحيفة مجد الوطن.. الاعلامي بندر سليماني

٧٧- صحيفة عدسات.. الاعلامية سارة الشمراني

٧٨- صحيفة عيون الوطن الاخبارية ..الاعلامية امل عبدالله العامري

٧٩- صحيفة أركان ..الاعلامي عبدالله حمود المخزوم

٨٠- صحيفة المجاردة اليوم .. الاعلامي عبده دليم العشاق

٨١- صحيفة اخبار السعودية ٢٤ .. الاعلامية أمل عبدالله العامري ..

٨٢- صحيفة اعلاميون متميزون.. الاعلامية شمائل المطيري

٨٣- المصورة امل خليل

٨٤- رصد عاجل .. الاعلامية هدى سويد

٨٥- صحيفة حكم -- اسماعيل حكمي

٨٦- صحيفة كون ..الاعلامية امل اليامي

٨٧- صحيفة هام.. الاعلامي عبدالله الزعاقي

٨٨- صحيفة واصل.. الاعلامية ناديه الغامدي

٨٩- صحيفة اشراقة وطن .. الاعلامية سهام على شقارة

٩٠- صحيفة اخبار الوطن .. عبدالرحمن البقمي

٩١- المذيع وليد الحميد

٩٢- اخبارية الوطن ..الاعلامية سهام العنزي

٩٣- اضواء الوطن ..الاعلامي علي هزازي

٩٤- صحيفة المستهلك .. ماهر محمد بن عبدالوهاب

٩٥- صحيفة خبر اليوم.. الاعلامي ياسر علي

٩٦- صحيفة اصداء الوطن .. علية المالكي

٩٧- صحيفة اخبارية عرعر .. خلف بن جويبر المضياني

٩٨- صحيفة الانباء العربية ..الاعلامية حنان الغامدي

٩٩- صحيفة التحلية الالكترونية - الاعلامي عبدالعزيز الحشيان

١٠٠- الاعلامي جميل الهباش

١٠١- صحيفة اخبار السعودية ٢٤ - عبدالله محمد زعير

١٠٢- هتان سعيد زمزمي - صحيفة الحنان