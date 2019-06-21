الامارات | "الأرصاد" تكشف أسباب التقلبات الجوية "المؤقتة" وموعد انتهائها

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تكشف أسباب التقلبات الجوية "المؤقتة" وموعد انتهائها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع المركز الوطني للأرصاد، حالة التقلبات الجوية المتمثلة في سقوط أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بانخفاض كبير في درجات الحرارة، التي تشهدها بعض إمارات الدولة، إلى التقاء كتلتي رياح إحداهما باردة وقادمة من البحر، والأخرى ساخنة قادمة من اليابسة، ما أدى إلى تكوّن المزيد من السحب الركامية التي سرعان ما تحولت إلى أمطار.

وأوضح المركز لـ"الإمارات اليوم" أن الدولة تعرضت خلال فترة الظهيرة أمس، إلى رياح شمالية غربية نشطة وباردة على البحر، كانت محمّلة بالرطوبة، وبمجرد دخولها على المناطق اليابسة التقت برياح أخرى شرقية، فصارت كتلتين، الأولى رطبة وباردة، بينما الثانية دافئة، ما أسفر عنه تكوّن الكثير من السحب الركامية وتكثّف الرطوبة خصوصاً مع وجود منخفض جوي سطحي، خلق تيارات هوائية أدت إلى سقوط الأمطار في مناطق ساحلية متفرقة من الدولة، بدأت في دبي وامتدت إلى المدن الساحلية في الشارقة وعجمان وأم القيوين.

وأشار المركز إلى أن الأماكن التي تعرضت لسقوط أمطار خلال فترة الظهيرة وحتى قبل غروب الشمس أمس، شهدت كذلك انخفاضاً كبيراً في درجات الحرارة تخطى العشر درجات مئوية خلال سقوط الأمطار، متوقعاً أن تتكرر هذه التقلبات الجوية اليوم خلال الفترة من الظهيرة وحتى حلول الغروب كذلك.

Advertisements

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس غداً في باقي الأنحاء، صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، كما يظل رطباً ليلاً حتى صباح السبت المقبل على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف.