الامارات | "مدني الشارقة" تتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية

شكرا لقرائتكم خبر عن "مدني الشارقة" تتعامل مع حريق في المنطقة الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتعامل الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة مع حريق مستودع بالمنطقة الصناعية. وتفصيلا، أكدت الإدارة العامة للدفاع المدني في الشارقة ورود بلاغ لغرفة العمليات لديها الساعة 3:48 بوقوع حادث حريق في مستودع في الصناعية 6 وجاري التعامل معه من قبل رجال الدفاع المدني. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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