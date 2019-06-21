الامارات | تغريم صاحب مقولة "أسلوبك رخم" 3000 درهم بتهمة السب

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم صاحب مقولة "أسلوبك رخم" 3000 درهم بتهمة السب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة الجنح برأس الخيمة بتغريم شاب من جنسية دولة أفريقية 3000 درهم متهم بسب فتاة من جنسية عربية تعمل سكرتيرة في إحدى المؤسسات برأس الخيمة حيث وجه لها انتقادات على طريقة تصرفها مع العملاء، وقال لها إن "أسلوبك رخم" و"هذا مو أسلوب للتعامل مع الناس" ما اعتبرته المجني عليها إهانة من قبل المتهم ورفعت ضده شكوى تتهمه بالسب.

وأنكر المتهم أمام المحكمة الاتهامات المسندة إليه بسب المجني عليها، ولفت إلى أنه لم يقصد سبها وإنما توجيه العتاب لها على طريقة تصرفها، معترفا بالتلفظ بعبارة "أسلوبك رخم" ليس سبا وإنما نوعا من العتاب.

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وقال محامي الدفاع عن المتهم خلال تقديم مرافعته أمام المحكمة، إن موكله لم يقصد إهانة أو سب المجني عليها، وإنه قصد توجيهها بتغيير طريقة تعاملها كونه انزعج من تصرفها غير اللائق، ولفت إلى أن الكلام الذي صدر من موكله تجاه المجني عليها كان بحسن نية وأن التلفظ بجملة "أسلوبك رخم" لا تعتبر سبا كونها لا تمس المجني عليها بشخصها وإنما طريقة كلامها.

وأضاف أن موكله بريء من الاتهامات المسندة إليه، لانتفاء اركان الجريمة وحسن نية المتهم في التحدث مع المجني عليها، وطالب في الجلسة التي سبقت النطق بالحكم ببراءة موكله من الاتهامات الموجه إليه.