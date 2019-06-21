الامارات | 27% انخفاضاً في حرائق المباني والمنشآت بالدولة خلال 6 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن 27% انخفاضاً في حرائق المباني والمنشآت بالدولة خلال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف قائد عام الدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي، أن حملة "سلامة دارك" التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، ساهمت في خفض نسبة حرائق المباني والمنشآت خلال النصف الأول من العام الجاري على مستوى الدول بنسبة بلغت 27 % مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي .

وأعلنت القيادة العامة للدفاع المدني ختام الفعاليات التوعوية بالحملة الرئيسية الأولى " سلامة دارك "، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع إدارات الدفاع المدني الإقليمية، وبالتنسيق مع إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ، وذلك ضمن خطة التوعية الرئيسية لعام 2019.

وتضمنت الحملة التي استمرت أنشطتها على مدار ثلاثة أشهر متتالية هي مارس وإبريل ومايو، على عدة مبادرات فرعية ، تتمثل في " ثقافة التعامل مع الحريق" وتشمل إجراءات السلامة في المنزل ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، و"رمضان آمن" و"ربات البيوت".

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وقد تضمنت "سلامة دارك " فعاليات توعوية متنوعة شملت إطلاق فيديوهات على مدار أشهر الحملة تناولت مواضيع الاسعافات الأولية من الحرائق، وطرق الوقاية من حرائق المطبخ، واشتراطات الخيم الرمضانية، وأنواع الطفايات وعدد من الموضوعات المتعلقة بالوقاية والسلامة العامة.

وأشار قائد عام الدفاع المدني اللواء جاسم محمد المرزوقي إلى أن الحملة شهدت تفاعلاً كبيراً من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ # سلامة_دارك ووصل عدد المستفيدين المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وإنستجرام، وتويتر، ويوتيوب من إلى مليون و752458 ألف متابع ومستفيد، بحسب إحصائية صادرة عن إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.

وأكد أهمية العمل التشاركي التكاملي حيث شارك عدد كبير من الشركاء والمؤسسات الوطنية في الحملة من بينها "الإسعاف الوطني، و"اتصالات" و"دو" و"الإمارات للإطفاء " وغيرها، إلى جانب تفاعل مجتمعي من الأفراد الذين أسهموا في إثراء محتويات الحملة عبر مشاركاتهم القيمة، حيث تضمنت الحملة عدداً من المسابقات الجماهيرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان الهدف الرئيسي منها تعزيز التوعية المجتمعية في مجالات الوقاية من الحرائق، والسلامة العامة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات والافراد.