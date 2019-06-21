بينكيو تسيطر على سوق اللوحات المسطحة التفاعلية بتحقيقها للمركز الأول في الربع الأول من سنة 2019...

"ايتوس واير")-- حققت بينكيو الرائدة في مجال حلول شاشات العرض إنجازين مع بداية عام 2019 حيث عززت الشركة الرائدة عالمياً مكانتها في السوق بتحقيق نسبة مبيعات مذهلة جعلتها تقفز إلى المركز الأول في بيع اللوحات المسطحة التفاعلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الشرق الأوسط وذلك في الربع الأول من عام 2019 حيث باعت الشركة ما يزيد عن 5000 وحدة من لوحاتها التفاعلية المسطحة في منطقة الشرق الأوسط حسب التقارير الصادرة عن موقع فيوتشر سورس كونسلتنج. كما عززت الشركة الرائدة عالمياً مكانتها في السوق من خلال نسبة مبيعاتها المذهلة حيث قفزت إلى المركز الأول في بيع اللوحات المسطحة التفاعلية في الإمارات وبقية الشرق الأوسط وذلك في الربع الأول من عام 2019 حسب تقارير السوق الفصلية الصادرة عن فيوتشر سورس كونسلتنج والتي تحظى بثقة واسعة كمعايير صناعية من قبل الشركات في جميع أنحاء العالم.

صممت الشركة مجموعة هائلة من اللوحات للاستخدام التعليمي والمهني، وهي مزودة بأحدث التقنيات حيث ساهم أداؤها الثابت بشكل كبير في جعل بينكيو واحدة من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في السوق. تحمل هذه اللوحات العلامة التجارية لشركة بينكيو التي عززت مكانتها كشركة رائدة في السوق في مجال اللوحات المسطحة التفاعلية.

لا يمكن الاستغناء عن اللوحات المسطحة التفاعلية كأداة مساعدة أساسية في تطوير وتحسين التعلم باستخدام التكنولوجيا المبتكرة التي تجمع بين العملية والراحة، وتجد الشركات أيضًا كفاءة ممتازة تسهلها اللوحات المسطحة التفاعلية، وتوفر بينكيو أدوات وخواص تفاعلية مميزة من خلال لوحاتها حيث تقدم اللوحات المسطحة التفاعلية الجديدة خواص فريدة من نوعها مثل "كلاود وايتبورد" و"برش مود" ونظام إدارة الحساب" و"انستاكشير" لأجل تشغيل الشاشة على الجوالات، هذا وقد تم الإعلان مؤخراً عن وجود شراكة مع " تيم فيوار" و" في إم وير" بغرض تسهيل عمليات الاجتماعات برمتها وكذلك المؤتمرات التي تعرض من خلال الفيديو باستخدام اللوحات المسطحة التفاعلية من بينكيو

علاوة على ذلك، أضافت بينكيو نظام البث اللاسلكي " X-Sign Broadcast" للمدارس وهو نظام إخطار مستند إلى السحابة تجدونه فقط في اللوحات المسطحة التفاعلية من بينكيو لأجل الرسائل الفورية والمجدولة والإخطارات السريعة متعددة القنوات. تدرك بينكيو أن الجودة في الغرفة يمكنها أن تؤثر على تركيز وأداء كل شخص. تشتمل لوحاتنا المسطحة التفاعلية على سلسلة RP التي تتميز بمكافحتها للجراثيم والاعتناء الذكي بالعين، كما أن اللوحة مزودة بمستشعر جودة هواء يمكنه الكشف عن كثافة ثاني أكسيد الكربون في الداخل حيث إنه من المتعارف عليه أن نسب ثاني أكسيد الكربون المرتفعة للغاية تحول دون تنفيذ الأنشطة داخل الفصول أو قاعات الاجتماع.

يمكن أن تدعم سلسلة الخواص المدمجة في منتجات اللوحات المسطحة التفاعلية من بينكيو أنشطة الاجتماعات عن بُعد من خلال مؤتمرات الفيديو بحيث تكون الاجتماعات أكثر فاعلية وكفاءة.

صرح مانيش باكشي، العضو المنتدب لبينكيو الشرق الأوسط وتركيا قائلاً: "إن اللوحات المسطحة التفاعلية أحد إصداراتنا الرئيسية ونحن في غاية السعادة حيث بعنا ما يزيد عن 5000 وحدة وحققنا المركز الأول في بيع اللوحات المسطحة التفاعلية في المنطقة وذلك بعد انقضاء الربع الأول من السنة، ونأمل في الحفاظ على مكانتنا هذه. إننا ندرك أن المنافسة التجارية ستكون شرسة للغاية وهذا ما يجعلنا أكثر حماسا لإصدار منتجات أكثر تقدماً ذات جودة عالية وذات صلة باحتياجات السوق. وسنواصل سعينا نحو الابتكار والتميز لمساعدة عملائنا على فتح أبواب في المستقبل ".

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى التكرم بزيارة موقع بينكيوhttp://bit.ly/2Fik2RE

حول شركة بينكيو

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تقوم هذه الشركة على رؤية مشتركة تتمثل في "استعادة وسائل متع الحياة بمعايير جودة أفضل"، وتعد شركة بينكيو شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا ودعم الحلول التي تهدف الارتقاء واثراء كل جانب من جوانب حياة المستهلكين، ولتحقيق تلك الرؤية، تركز الشركة على الأوجه التي يهتم بها الناس في الأوقات الحالية والتي يأتي من بينها نمط الحياة والأعمال التجارية والرعاية الصحية والتعليم آملين في تزويد الناس بكافة الوسائل التي تمكنهم من العيش بشكل أفضل وزيادة الفعالية والنشاط والشعور بحالة صحية أفضل وتحسين التعليم. وتتضمن تلك الوسائل محفظة المنتجات المستخدمة من جانب الأشخاص والتي تضفي مزيد من البهجة والسرور عليهم والوسائل التقنية التي يأتي من بينها أجهزة العرض الرقمية والشاشات وشاشات العرض الكبيرة التفاعلية والكاميرات الرقمية وكاميرات الفيديو وأجهزة الهواتف المتحركة وحلول الإنارة. وهذا لأنه مهم.

حول مجموعة بينكيو

تبلغ قيمة رأس مال مجموعة بينكيو 22 مليار دولار أمريكي حيث تضم ما يقرب من 20 شركة مستقلة وتعمل في ما يزيد عن 30 دولة وما يزيد عن 100,000 موظف. وتعتبر كل شركة في المجموعة رائدة في مجالها حيث تساهم في تعزيز نقاط القوة الاستراتيجية المميزة لمجموعة بينكيو. ومن خلال رفع مستوى تخصص كل شركة لإنشاء نطاق حقيقي في الأسواق الأفقية، تراقب مجموعة بينكيو أعلى سلسلة من القيم الفعالة من خلال القدرة غير المسبوقة على تسليم المكونات الهامة والحلول العالمية في المجالات الصناعية التالية: الوسائل التقنية وشاشات العرض والطاقة النظيفة والمواد الكيميائية والمواد المتقدمة والإنارة وتصميم الدوائر المتكاملة والمكونات الدقيقة ودمج الأجهزة والأعمال التجارية المميزة والخدمات. وتلتزم المجموعة أمام الشركات التي تحقيق الأرباح والاستدامة المطلوبة من خلال تبادل الرؤية طويلة الأمد في جلب الاستمتاع بنوعية الحياة.

تتألف مجموعة شركات بينكيو من: شركة بينكيو وشركة إيه يو أوبترونيكس (أكبر شركة مصنعة لألواح شاشات العرض المسطحة ذات الحجم الكبير) وشركة كيزدا وشركة دارفون الكترونيكس وشركة بينكيو اسكو وشركة بينكيو للمواد الالكترونية وشركة بينكيو جورو وبينكيو ميديكال سنتر وشركة بينكيو للتكنولوجيا الطبية وشركة بينكيو أيه بي دنت كير وشركة داكسن للمواد الالكترونية وشركة دازو للتكنولوجيا وشركة دارون للمتقاربات الدقيقة وشركة ليكستار الكترونيكس وشركة ليلي ميديكال وشركة راديوم لأشباه الموصلات.

*المصدر: "ايتوس واير"