كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف انخفض التأمين على السيارات في الإمارات هذا العام؟

كشفت بيانات شركة InsuranceMarket.ae في الإمارات أن متوسط ​​أقساط التأمين انخفض بنسبة 9.5 في المائة في عام 2019 حتى الآن، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت بيانات التأمين InsuranceMarket.ae أن نيسان وتويوتا وفورد وهوندا وميتسوبيشي هي أكثر السيارات المؤمن عليها البلاد.

وانخفض متوسط ​​أقساط سيارات نيسان من 1.983 درهم إلى 1.780 درهم في العام الماضي، بانخفاض 10%، في حين تراجعت أقساط تويوتا بنسبة 9% إلى 1.858 درهم، وفورد (بانخفاض 9%) إلى 1.972 درهم، وهوندا (بنسبة 10%) إلى 1.528 درهم وميتسوبيشي (بانخفاض 7%) إلى 1.744 درهم.

واحتلت ميتسوبيشي باجيرو المرتبة الأولى في الطرازات الأكثر شعبية في النصف الأول من عام 2019، متجاوزة نيسان تيدا، وعززت سيارات الدفع الرباعي مكانتها في الإمارات خلال نفس الفترة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

Advertisements

النماذج الأكثر شعبية هي سيارات الدفع الرباعي، مع فورد إيدج وفورد إكسبلورر في المقدمة، وقال التقرير إن تويوتا كورولا وهوندا سيفيك تشكلان بقية الخمسة الأوائل متبوعة بنيسان تيدا ونيسان أكورد ونيسان سنترا في شعبية.

وقال أفيناش بابور، الرئيس التنفيذي لـ InsuranceMarket.ae “تسلط بياناتنا الضوء على انخفاض إجمالي يبلغ 9.5 في المائة في الأقساط بالمتوسط ​​للمالكين في الإمارات. ومن المرجح أن تزداد هذه التكاليف في المستقبل. وكان للوائح العام الماضي بشأن المكافآت الجديدة المتعلقة بعدم المطالبة تأثير على هذا الانخفاض”.

وأضاف أن العوامل الأخرى التي تساهم في انخفاض الأقساط تشمل انخفاض وتباطؤ قيمة السوق.

وقال بابور: “نظرًا لأن عملية الحصول على البنية التحتية أصبحت أكثر سهولة، فقد أصبحت أكثر أهمية للسيارات المستعملة”.

تكشف الدراسة أيضًا أن أكبر عدد من المطالبات يتم تقديمه خلال أشهر الصيف وخلال شهر رمضان.