كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تقارن أسعار العقارات الفاخرة بدبي مع مدن العالم؟

لا تزال هونغ كونغ أغلى مدينة للعقارات في العالم، حيث بلغ متوسط ​​سعر المنازل 4251 دولار للقدم المربعة في عام 2018، وفقًا لتقرير سلسلة تقارير Wight من نايت فرانك.

وعبر المدن العشر التي شملها الاستطلاع، لا تزال دبي السوق الأكثر بأسعار معقولة، بمتوسط ​​سعر 625 دولار لكل قدم مربعة، أي ما يعادل 15 في المائة فقط من متوسط ​​السعر في هونغ كونغ.

ومع ذلك فقد شهدت بعض من أعلى الصفقات. ففي عام 2014 في ذروة السوق، وصل السعر إلى 3.976 دولار لكل قدم مربعة، وهو رابع أعلى سعر تم تحقيقه في أي مكان في تلك السنة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وقال تيمور خان، مدير الأبحاث في الشرق الأوسط لدى نايت فرانك: “لا تزال دبي ميسورة التكلفة نسبيا على أساس عالمي. هذه القدرة على تحمل التكاليف النسبية ليست مؤشرا على عدم وجود المخططات الأولية. في الواقع، هناك عدد من المخططات التي تتطابق فيها الجودة مع ما هو موجود في المدن العالمية الرئيسية المذكورة أعلاه.

وأضاف: “شهدت نايت فرانك طلبًا قويًا في هذا القطاع من السوق، مع الاستفادة التي يمكن للمشترين في دبي الحصول عليها عبر عروض الأعمال ونمط الحياة”.

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ويظهر التحليل على مدى فترة خمس سنوات أنه على الرغم من استمرار ارتفاع متوسط ​​الأسعار منذ عام 2014، فقد عادت هونغ كونغ إلى عام 2016 عندما كان سعر 28.154 دولارًا للقدم المربع ليصبح المجموع 38.3 مليون دولار. منذ ذلك الحين ، انخفض أعلى سعر للمنزل بنسبة 16 في المئة.

وما زالت لندن ونيويورك تحتلان المركزين الرئيسيين والثالث في تصنيفات Knight حيث حصلتا على 3.022 دولار و 2989 دولار لكل قدم مربع على التوالي.

ولا تزال سنغافورة مستقرة نسبيًا على أساس سنوي، بينما يُتوقع أن يكون متوسط ​​السعر الأولي قد ازداد بنسبة 17 في المائة بين عامي 2014 و 2018.