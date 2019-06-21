كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نظرة على حمّامات المستقبل في دبي

أطلقت شركة فارنيك لإدارة المرافق (الذكاء الاصطناعي) (AI) وشبكة إنترنت الأشياء (IoT) غرفة غسيل ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في دبي مول، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى وفورات في تكاليف القوى العاملة بنسبة 20%.

وقالت فارنيك إن الحمام الذي يتم رصده رقميًا يستخدم أجهزة استشعار IoT وأنظمة التعلم الآلي ونظام الذكاء الاصطناعي والهندسة السحابية.

في الوقت نفسه، يوجد كاشف للرطوبة لتحديد انسكابات الأرضية، ويقوم مستهلكون بمراقبة مستوى الموزعات، مثل المناشف الورقية ولفائف المرحاض والصابون.

ومن المتوقع أن تقود هذه الميزات توقعات دقيقة بشأن تجديد المخزون والمشتريات، مما يقلل من وقت التوقف عن العمل بنسبة 100%، بحسب موقع constructionweekonline.

وفي معرض تعليقه على عمليات النظام وفوائده لمديري المنشآت وأصحاب الأصول، قال ماركوس أوبرلين، الرئيس التنفيذي لشركة فارنيك: “يجري تثبيت مشروعنا الرائد في مركز تجاري رئيسي في دبي. لتحقيق فورات في تكاليف القوى العاملة لأكثر من 20%”.

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وشرح أوبرلين كيف أن مكونات التكنولوجيا في غرفة الغسيل الذكية ستعمل معًا على تحقيق الكفاءة: “يتلخص الأمر في الأساس في الارتباط الجوهري بين السقوط وجودة الهواء وتجربة العميل. باستخدام أجهزة استشعار متعددة، يمكننا تحديد مؤشر جودة الهواء (AQI) خلال فترات السقوط المرتفع، التي يتم تقييمها وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها”.

وأضاف “AQI يعمل مثل مقياس حرارة يعمل من 0-500 درجة، ولكن بدلاً من قياس درجة الحرارة، سيحدد AQI أي تغييرات في كمية الشوائب في الهواء. لتلبية أي قراءات سلبية، على سبيل المثال، خلال ذروة الهبوط، يمكننا ضبط تدفق الهواء لضمان تعميم المزيد من الهواء النقي، مما يزيد من مستوى رضا العملاء. ”