الامارات | بلدية دبي: «ماجي» خالية من أمعاء وأظافر الدجاج

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي: «ماجي» خالية من أمعاء وأظافر الدجاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت بلدية دبي عدم صحة الشائعة المتداولة بشأن احتواء مكعبات مرقة «ماجي» على أمعاء وأظافر دجاج، وعلى مادة «أحادي غلوتامات الصوديوم»، التي تؤثر في خلايا مخ الأطفال والكبد والكلى وغيرها، مشيرة إلى أن الادعاءات الواردة في الشائعة لا تستند إلى أي مرجع أو مصدر علمي، أو جهة صحية رسمية.

وقالت البلدية في بيان نشرته أمس، على موقعها الرسمي على «تويتر» إن المضافات الغذائية الموجودة في المنتج مثل (غلوتامات الصوديوم) هي مضافات غذائية مصرّح باستخدامها حسب المواصفة الإماراتية، وكذلك المواصفات العالمية، مثل هيئة دستور الغذاء والمواصفات الأوروبية.

وأهابت بالجمهور الوضع في الحسبان أنها تتولى الرقابة على جميع المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية.