الامارات | لص سيارات يصدم دورية شرطة ويحاول دهس قائدها

شكرا لقرائتكم خبر عن لص سيارات يصدم دورية شرطة ويحاول دهس قائدها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 يونيو 2019

كاد متهم بسرقة سيارات أن يدهس شرطياً وتصرف بطريقة خطرة أثناء محاولة القبض عليه، إذ صدم دورية شرطة مدنية مرات عدة محاولاً الإفلات بسيارة مسروقة، وألحق إصابات بالشرطي المجني عليه.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة إنه كان على رأس عمله بمركبة الدعم الميداني للإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي، برفقة زميله، وكانا يراقبان سيارة مسروقة من طراز هوندا سيفيك تقف في مواقف خلفية لبناية بالقرية العالمية، فتحرك بالدورية ووقف خلف السيارة المسروقة.

وتابع أن المتهم شاهدهما وحاول التحرك بسرعة ثم انتبه أنه لا يستطيع الفرار، فعاد بقوة إلى الخلف وصدم الدوريات مرات عدة، لكن لم يتحرك الشرطي، فتوقف المتهم فترة بسيطة، ما دفع المجني عليه إلى النزول، وتوجه إليه واستطاع فتح بابا السائق، الذي بادر إلى الرجوع مجدداً بقوة إلى الخلف، وصدم الدورية مجدداً حتى استطاع تحريكها والفرار من المكان إلا أن الشرطي ظل ممسكاً بمركبة المتهم، ولم يتركها إلا عندما حاول الأخير دهسه، بصدمه بقوة بالمركبة ودفعه مسافة بعيدة، فتسبب في إصابة يده وظهره بجروح حتى نزف بغزارة وتم القبض على المتهم ومحاكمته من قبل محكمة الجنايات في دبي.