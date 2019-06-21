الامارات | ضبط 31 بائعاً متجولاً في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 31 بائعاً متجولاً في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شرطة الشارقة حملة مشتركة لضبط الباعة الجائلين الذين يتخذون من الشوارع والتقاطعات المرورية موقعاً لعرض السلع للبيع للجمهور، وأسفرت الحملة، التي انطلقت أوائل الأسبوع الماضي، بمشاركة فرق من إدارة المرور والدوريات، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، عن ضبط 31 من الباعة الجائلين من جنسيات دول آسيوية، ممن كانوا يقومون بعرض السلع الهامشية ومجهولة المصدر وعبوات المياه والمشروبات على أفراد الجمهور، في عدد من التقاطعات المرورية والدوارات والشوارع الداخلية والخارجية في الشارقة.

كما شملت الحملة بعض الباعة الجائلين في المناطق الصناعية والأحياء السكنية في مدينة الشارقة، الذين لا يحملون تراخيص تخولهم القيام بمثل هذه الأعمال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك بهدف المحافظة على سلامة أفراد المجتمع والحد من السلوكيات والممارسات المخلة بالقوانين، التي تعد تشويها للمظهر الحضاري.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم محمد علاي النقبي، بأن الحملة تهدف إلى الحد من ظاهرة قيام بعض الأشخاص بعرض السلع في الشوارع وعند التقاطعات، وقيام بعضهم بالتجول بين المركبات المتوقفة عند الإشارات الضوئية أو مداخل الدوارات، ما يعرضهم لخطر الحوادث المرورية ويتسبب في عرقلة حركة السير والمرور، حيث يتم ضبطهم وفق الإجراءات النظامية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأكد أن الحملة مستمرة في ضبط المخالفين والتصدي لكل الظواهر السلبية، والأعمال والسلوكيات المخالفة للنظم والقوانين، داعياً أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع الباعة الجائلين.