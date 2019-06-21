الامارات | حمدان بن محمد يواصل استقبال المعزّين في وفاة منصور بن أحمد آل ثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يواصل استقبال المعزّين في وفاة منصور بن أحمد آل ثاني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في مجلس زعبيل الكبير بدبي لليوم الثاني على التوالي، جموع المعزّين في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني.

وتقبل سموّه، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وإلى جانبهما الفريق سموّ الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات»، التعازي من سموّ الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، ومن سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، ومن ممثل صاحب السموّ رئيس الدولة، أحمد خليفة السويدي، ومن عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد، وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين، الذين أعربوا عن صادق تعازيهم ومواساتهم في المصاب الجلل، راجين الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحُسن العزاء.