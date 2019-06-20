الإمارات تتصدر الدول "الأكثر تمثيلاً" في التصنيف العالمي للجامعات

دبي ( الاتحاد)

تصدرت دولة الإمارات الدول الأكثر تمثيلاً في تصنيف QS العالمي للجامعات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020 في النسخة السادسة عشرة من التصنيف العالمي للجامعات لعام 2020 بـ8 جامعات من أصل 38.

وجاءت جامعة خليفة على رأس قائمة جامعات دولة الإمارات، تليها جامعة الإمارات، ثم الجامعة الأميركية في الشارقة، والجامعة الأميركية بدبي، وجامعة الشارقة، وجامعة زايد، وجامعة أبوظبي، وجامعة عجمان.

وذكر تقرير التصنيف أن جامعات الإمارات الثماني شهدت تقدماً ملموساً في التصنيف، حيث استفادت من ردود الفعل الإيجابية المتزايدة من أكثر من 94 ألف أكاديمي شملهم استطلاع QS.

وأكد معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير الدولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة أن «دولة الإمارات ماضية بكل عزم وثبات نحو المستقبل، وإعداد كوادر بشرية، وكفاءات علمية مدربة لتحقيق الريادة في المجالات كافة».

وقال معاليه: بمناسبة تصدر دولة الإمارات الدول الأكثر تمثيلاً في تصنيف QS العالمي للجامعات في منطقة الشرق الأوسط لعام 2020: «بدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة، حققت دولة الإمارات العديد من الإنجازات في مجال التعليم العالي.

وأضاف: مستمرون في تطوير ملف التعليم العالي والوصول إلى أفضل التصنيفات العالمية للجامعات، وتحويل دولة الإمارات إلى وجهة عالمية للعلوم والأبحاث وتطبيقاتها في مختلف المجالات، إذ يعد هذا الإنجاز، أحد المؤشرات الوطنية المهمة في تحقيق تقدم ملموس في تصنيف الجامعات الإماراتية على المستويين الإقليمي والعالمي، والوزارة حريصة على تحفيز مؤسسات التعليم العالي للحصول على الاعتمادات الدولية من خلال توفير التسهيلات اللازمة في معايير ترخيص برامج أكاديمية توفر المهارات اللازمة للطلبة الجامعيين، وتضعهم في مصاف خريجي أفضل الجامعات في العالم.

وأشار معاليه إلى أن قطاع التعليم العالي في الدولة وعلى الرغم من حداثته، أصبح ينافس عالمياً أعرق الجامعات التي يتجاوز عمرها الأكاديمي أكثر من قرن من الزمان، نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع الذي يشكل أحد الروافد الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة واستشراف المستقبل.