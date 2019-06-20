وفد صيني يزور "الصحفيين"

دبي (الاتحاد) أعرب وفد إعلامي من جمهورية الصين عن إعجابه الكبير بما بلغته دولة الإمارات من مكانة عالية في المجتمع الدولي، والتي تعبر عنها مظاهر النهضة في مختلف المجالات.

وأكد الوفد الزائر للدولة برئاسة سونغيشين رئيس تحرير صحيفة تشيانا وتش مدير القسم الدولي في صحيفة تشيانا ديلي أن بلاده تولي أهمية بالغة للعلاقات الوثيقة التي تربطها مع الإمارات في ظل حرص قيادة البلدين على العمل المشترك في كل المجالات.

وقال شيه سونغيشين: إن هذه الزيارة هي بداية لفصل جديد من التعاون بين الصحفيين في الإمارات والصين، لتبادل الخبرات ولمزيد من التفاهم، انطلاقاً من مشروع طريق الحرير الحضاري والاقتصادي، وأيضاً لتبادل المعلومات والزيارات وفتح آفاق التعاون.

وكان الوفد الإعلامي الصيني قام مساء أمس الأول بزيارة المقر الرئيسي لجمعية الصحفيين الإماراتية في منطقة الفهيدي التاريخية في دبي، حيث كان في استقباله موزة مطر رئيس مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي بالجمعية والدكتورة أمينة ذيبان.

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