أبوظبي (الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي ورشة عمل عن العوامل المؤثرة في السعادة والإيجابية وآثارهما في حياة الفرد والمجتمع، وذلك في مبنى إدارة ترخيص السائقين والمركبات في العين.

وأكد العقيد محمد سعيد الشامسي، مدير إدارة ترخيص السائقين والمركبات في العين، اهتمام شرطة أبوظبي بنشر مفهوم السعادة والإيجابية وتعزيز المبادرات، التي تحفز وترسخ ذلك المفهوم لدى المنتسبين.

وأوضح النقيب فهد عبدالله هيكل، المحاضر المعتمد في السعادة والإيجابية، أن السعادة والإيجابية، هما وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن أهمية تجربة دولة الإمارات تكمن في إيمان قيادتها بالعطاء والسعادة ومحبة الشعب، وترجمة هذه القيم والمفاهيم إلى قوانين وتشريعات على أرض الواقع لنشر السعادة في المجتمع. وتحدث عن مفهوم السعادة الوظيفية وأهميتها في بيئة العمل، حيث إن الموظف السعيد يعني تحقيق إنتاجية أعلى، ونوعية أفضل، وسمعة مؤسسية متميزة، وميزة تنافسية واستدامة في النجاح، وإن السعادة الوظيفية هي صناعة قيادية بامتياز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "سعادة وإيجابية" في شرطة أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.