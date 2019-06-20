5 مبادرات للتميز والريادة بشرطة دبي

دبي ( الاتحاد) اعتمدت القيادة العامة لشرطة دبي 5 مبادرات ومشاريع تطويرية خلال اجتماع التكاملي بين قطاعي «التميز والريادة» و»أمن المنافذ»، بهدف تعزيز العمل المشترك.

وخرج الاجتماع الذي ترأسه اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة، بخمس مبادرات، هي برامج «فرص» والمعني بالإبداع في تطوير العمليات الإدارية، و «10×10» والخاص بالشفافية والتنافسية ، و «مجيب» الذي يهدف إلى تطوير وتأهيل الموارد البشرية ، و «معرفي وتدريبي»، ومبادرة «صنع في القطاع» .

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