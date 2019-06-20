تخريج 4 دورات تدريبية بشرطة عجمان

عجمان (الاتحاد) شهد العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان، وبحضور العقيد عبدالله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة، تخريج 4 دورات تدريبية نظمها معهد تدريب الشرطة بمبنى القيادة.

حيث كانت الدورة الأولى حول «التحري وجمع المعلومات الأمنية» بمشاركة 23 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها الدكتور محمد فوزي إبراهيم، تناول فيها الطرق العلمية الصحيحة المتبعة في جمع المعلومات الأمنية.

وتناولت الدورة الثانية «التوجيه الفعال»، بمشاركة 18 منتسباً من الضباط من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمها المحاضر رالف اوسثورن وترجمها المترجم مروان بركات، تناول فيها الأسس والقواعد والطرق الحديثة في التوجه الفعال، والمناهج المتطورة في تحقيق التوجه الفعال وقياس الأثر.

بينما كانت الدورة الثالثة «برنامج تطوير المهارات الشخصية والاجتماعية للعاملين في البحث الجنائي»، بمشاركة 14 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، قدمتها الدكتورة إنعام يوسف محمد.

كما جاءت الدورة الرابعة حول «قياس الأداء المالي والرقابة المالية»، قدمها الدكتور إبراهيم الصباحي محمد، بمشاركة 18 منتسباً من الضباط وصف الضباط والأفراد من مختلف القيادات الشرطية التابعة لوزارة الداخلية، تناول فيها فلسفة قياس الأداء والرقابة، وعملية الرقابة المالية في القطاع الحكومي.

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