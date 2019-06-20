ضبط 31 بائعاً متجولاً مخالفاً بالشارقة

الشارقة (الاتحاد) ضبطت شرطة الشارقة 31 بائعاً متجولاً من جنسيات آسيوية، في إطار حملتها الأمنية التي أطلقتها لضبط الباعة الجوالين الذين يتخذون من الشوارع والتقاطعات المرورية موقعا لعرض السلع للبيع على أفراد الجمهور.

وتشارك في الحملة التي انطلقت الأسبوع الماضي فرق من إدارتي المرور والدوريات، والتحريات والمباحث الجنائية، في إطار جهودها الرامية إلى المحافظة على سلامة أفراد المجتمع والحد من السلوكيات والممارسات المخلة بالقوانين والتي تعد تشويهاً للمظهر الحضاري .

واختصت الحملة بضبط الأشخاص، ممن كانوا يقومون بعرض السلع الهامشية ومجهولة المصدر وعبوات المياه والمشروبات على أفراد الجمهور في عدد من التقاطعات المرورية والدوارات والشوارع الداخلية والخارجية بمدينة الشارقة، كما شملت الحملة بعض الباعة الجوالين بالمناطق الصناعية والأحياء السكنية المختلفة بمدينة الشارقة، والذين لا يحملون تراخيص تخولهم بالقيام بمثل هذه الأعمال، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

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