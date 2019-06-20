"مدني أبوظبي" يكرّم فرق العمل المتميزة

أبوظبي (الاتحاد) كرمت الإدارة العامة للدفاع المدني – أبوظبي فرق العمل المتميزة وعدداً من المتقاعدين المتميزين تقديراً لجهودهم المخلصة وإسهاماتهم في مسيرة البناء والتطوير، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء لمرحلة ما بعد التقاعد. وأثنى العميد محمد إبراهيم العامري نائب المدير العام، على دورهم في خدمة الوطن وحرصهم على تعزيز مسيرة الحماية المدنية، مشيداً بتضحياتهم في مسيرة عملهم الطويلة في خدمة المجتمع والحفاظ على منجزاته.

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