"الأحافير" تزيد غموض "الدراسات الاجتماعية"

إبراهيم سليم وإيهاب الرفاعي (أبوظبي، الظفرة)

تباينت ردود أفعال طلبة الثاني عشر حول مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، حيث أشار عدد منهم إلى صعوبة الامتحان وطول الأسئلة، فيما قال آخرون إنه كان في مستوى الطالب المتوسط، بينما أشارت نسبة كبيرة من الطلبة إلى سهولة الامتحان، حيث يتضمن أسئلة لإظهار الفروق الفردية. وأكد طلبة المسار المتقدم أنهم انتهوا منه في الوقت المحدد، فيما أشار طلبة المسار العام إلى صعوبة الامتحان الذي جاء في 9 ورقات وتضمن سؤالا من درس الأحافير والذي وقف الطلبة أمامه كثيراً.

وقال طلاب إن الامتحان تضمن أسئلة صعبة تحتاج إلى تركيز وتبرز الفروق الفردية بين الطلبة بالإضافة إلى أن عدد الأسئلة كان أكثر من الوقت المخصص للامتحان بجانب تنوع الأسئلة ما بين الاختيار المتعدد والكتابي، لافتين إلى أن الصعوبة تكمن في بعض الأسئلة التي تطلبت سردا كتابيا طويلا استهلك معظم زمن الامتحان، ووجود أسئلة محيرة كانت بحاجة إلى الوقوف أمامها مطولاً.

وأشار الطالب سالم المهري إلى أن الأسئلة محيرة لتشابه الإجابات عنها، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط وفوق المتوسط في بعضها، وقال أحمد عبدالله المرزوقي إن الامتحان الذي جاء في 9 صفحات ويحتاج إلى وقت ويتضمن أسئلة صعبة، وطويل ويحتاج إلى كتابة كثيرة تستنزف الوقت، وأكد الطالبان عمر محمد وصبري محمد وأحمد عبدالله، إلى سهولة ويسر الامتحان مع وجود سؤال يقيس مستوى الطالب المتوسط والمتميز، مشيرين إلى أن الوقت كان كافياً للإجابة، وجاء الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، وفي 9 صفحات كما أن الامتحان به أسئلة في مستوى متوسط، ويتضمن أيضاً أسئلة تبرز الفروق بين الطلبة وأنه طويل ولكن ليس صعبا، معربين عن رضاهم على مستوى الامتحان إجمالا، متمنين أن تستمر الامتحانات على هذا المستوى حتى يستطيعوا تحقيق نتائج جيدة.

وأشارت طالبات إلى أن امتحان الدراسات الاجتماعية كان جيدا في المجمل، والأسئلة تحتاج إلى بعض التركيز للإجابة عنها، مشيرات إلى أن معظم الطالبات أنهين الامتحان قبل ربع ساعة من نهاية الوقت المحدد.

ولفتت طالبات إلى أن سؤال الخريطة كان في مستوى الطالب فوق المتوسط، إلا أنه كان واضحاً ويمكن للطالب حله خاصة وأن جميع الأسئلة لم تخرج عن المنهاج.

في المقابل أكد طلبة بالصف الثاني عشر، مسار عام، أن أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية تحتاج إلى وقت أطول من الوقت المحدد للإجابة عنها، مشيرين إلى أن أوراق الامتحان ضمت 39 سؤالاً، بعضها يحتاج إلى تركيز ووقت كبير للإجابة، بالإضافة إلى الأسئلة الصعبة التي جاءت في مستوى الطالب المتميز.

وأشار طلبة إلى أن نموذج امتحان الدراسات الاجتماعية تضمن أسئلة محيرة بحاجة إلى الوقوف أمامها مطولاً، لافتين إلى أن الامتحان كان في المستوى المتوسط وتخللته بعض الأسئلة الطويلة التي تعتمد على الأسلوب الكتابي، وهذا ما جعل معظم الطلبة يخرجون غير راضين من أسئلته.

وفي الظفرة، أشاد عدد من طلاب الصف الثاني عشر بسهولة أسئلة الدراسات الاجتماعية والتي جاءت بسيطة وبعيدة عن الغموض لتواصل تشجيع الطلاب على حصد الدرجات لليوم الثاني على التوالي، وتعطي دافعا لحصد المزيد.

وأكد احمد نادر حامد من مدرسة الفلاح الثانوية في مدينة زايد أن الاختبار كان سهلا وبعيدا عن الغموض والتحوير، ولم يتضمن أي صعوبات خاصة وأن الأسئلة جاءت مباشرة، وهو ما أعطى مزيدا من الدافعية للطلاب لحصد مزيد من الدرجات وانه يتمنى أن تستمر الامتحانات بنفس المستوى حتى نهايتها.

ورأت سلوى علي أن الامتحان لليوم الثاني على التوالي يشجع الطلاب على بذل مزيد من الجهد خلال الأيام المقبلة لضمان تحقيق درجات أعلى مما يساهم في ارتفاع النسبة المئوية للطلاب، وأكد محمد إبراهيم أنه بذل مجهودا كبيرا في مراجعة المنهج خلال الأيام الماضية خوفا من أن يتعرض لامتحان مفاجئ يتسبب في ضياع مجهود عام كامل، ولكنه وجد الامتحان سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط.

هدوء في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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أكد طلبة وطالبات الثاني عشر في منطقة الشارقة التعليمية أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية كان أعلى بقليل من مستوى الطالب المتوسط حيث احتوت الورقة الامتحانية على أسئلة متنوعة بين السهلة الممتنعة والصعبة، وذلك للمسار العام والمتقدم.

وقال الطالب محمد أحمد من الثانوية النموذجية : لقد كان الاختبار طويلاً بشكل نسبي واحتوى على 7 صفحات امتحانية، وتركزت الأسئلة على استيعاب الطالب وقدرته على استنباط المعلومة أكثر من الاعتماد الكلي على الأجوبة المباشرة.

وأشار إلى أن اللجان الامتحانية كانت هادئة إلى حد ما ولم تكن هناك أي صعوبات في عملية تنسيق اللجان والمشرفين عليها.

في حين أكد الطالب حمد أحمد على أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لم يكن سهلاً حيث واجه بعض الصعوبة في الإجابة عن عدد من الأسئلة التي لم تكن مباشرة، وتحتاج إلى تحليل ووقت، ولكن بشكل عام سارت الأمور على خير، ويتمنى أن تكون الاختبارات المقبلة أفضل.

وفي المقابل فقد أعرب عدد من أولياء الأمور عن استيائهم الشديد من معلمي الدروس الخصوصية الذين استغلوا فترة الامتحانات، وحرص أولياء الأمور على أن يحصل أبناؤهم على شرح واف وكاف للدروس، فرفعوا الأسعار ليصل سعر الساعة الواحدة إلى 400 درهم، وأكدوا أنه لابد من وضع ضوابط لمثل هذه الحالات.

وقالت «أم مزنه» ولية أمر من إمارة الشارقة: ابني في عامه الأخير وأنا شديدة الحرص على أن يكون مستوعباً وفاهماً لجميع الدروس، لذا قد نلجأ في بعض المواد إلى الاستعانة بمدرس خاص، ولكن الاستغلال بات واضحاً على أغلب المعلمين فمن كان يعطي الدرس بـ 150 درهماً، أصبح في هذه الفترة يساوم على السعر ليصل إلى 400 درهم للساعة الواحدة، ونحن كأولياء أمور ليس لنا إلا أن نستسلم للأمر الواقع.

في حين أكدت «أم حمد » من إمارة الشارقة أنها لجأت إلى الدروس الخصوصية حيث أن ابنها يواجه صعوبة في استيعاب عدد من المواد، وأكدت أن هناك عددا من المدرسين في المدارس الخاصة يتعمد عدم الشرح الوافي للدروس حتى يلجأ الطالب إلى طلب درس خاص له في المنزل، وهو أمر بعيد جدا عن المهنية والرسالة السامية التي يجب على المعلمين حملها بكل أمانة، حيث بات سعر الساعة الواحدة 300 درهم، وهو أمر استغلالي لا يطاق، وفي الوقت نفسه لا نستطيع الشكوى خاصة وأن مصير النجاح أصبح بين أيديهم.

طلبة رأس الخيمة: صعب وغامض

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثارت الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية القلق لدى عدد من الطلاب والأهالي في رأس الخيمة، ووصفوها بالتعجيزية التي لا تتناسب مع طلاب الحلقة الأولى الذين وجدوا صعوبة في التعامل معها.

بداية تقول «أم جاسم الزعابي» إن جميع أبنائها الطلاب والطالبات عادوا من المدرسة وهم في حالة من الاستياء نتيجة صعوبة المادة التي وصفوها بأنها لم تراع مستويات الطلبة، وفاقت مستوى المرحلة السنية الخاصة بالحلقة الأولى.

ويوافقها الرأي المواطن التربوي عبد الله الطنيجي الذي أكد بدوره أن جميع المراحل الدراسية عانت أمس من الورقة الامتحانية الخاصة بمادة الدراسات الاجتماعية، والتي لم ترض حتى العاملين بالميدان التعليمي لأنها لم تراع الفروق الطلابية كما تجاوزت في بعض المراحل المستوى الفكري للطالب، منوها بأن أغلب اللجان في مدارس رأس الخيمة لم تخل من الشكاوى والملاحظات حول صعوبة الامتحان. وحول الورقة الامتحانية أشار عدد من طلاب الثاني عشر إلى أنها كانت صعبة، وتوزعت على 7 صفحات وجميعها غير مباشرة وغامضة وتحتاج لوقت أكبر لفك الألغاز فيها، متمنين أن تتم مراعاتهم خاصة وأنها تؤثر في معدلهم النهائي.