"ميتيلا".. براءة في أيدي ذئاب

تحرير الأمير (دبي)

أحالت شرطة دبي عصابة بنغالية مكونة من 3 أشخاص إلى محكمة الجنايات بدبي بتهمة الاتجار بالبشر بحق صبية من الجنسية نفسها، 16 عاماً، بأن استغلوا ضعف المجني عليها من خلال إحضارها من موطنها بعد استخراج جواز سفر لها من السلطات المختصة يتضمن بيانات مزورة فيما يتعلق بالسن، بدعوى أنهم يسعون لمساعدة أسرة البنت عن طريق إيهامهم بتوفير فرصة عمل لها في مركز للتدليك بدبي.

ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة أحدهم هارب جناية الاتجار بالبشر واستغلال وإجبار قاصر في أعمال منافية للآداب وإدارة محل للدعارة وتيسير أسباب ممارستها والمجرمة من القانون الاتحادي رقم 51 في شأن جرائم مكافحة الاتجار بالبشر.

ووفق شهادة « المجني عليها» «ميتيلا » أقرت في تحقيقات النيابة العامة بأنه لا تربطها بالمتهمين أية علاقة إلا من خلال الواقعة حيث تواصل أحد المتهمين مع ولي أمرها بشأن ترتيب سفرها لدبي من أجل العمل في مركز تدليك وأن (المركز) سيتكفل بكافة مصاريف الزيارة والسكن وتم بالفعل إصدار جواز سفر لها وعليه تأشيرة زيارة. وتتابع حين وصولي للمطار استقبلني 4 رجال كما استقبلوا فتاتين حضرتا على نفس الطائرة وتوجهوا جميعا إلى الشقة التي كانت تضم 3 فتيات من الجنسية البنغالية، حيث عرفت من خلال أحداهن أن طبيعة العمل اللواتي يعملن به هو « الدعارة» وبأنها ستعمل فيه أيضاً فأجهشت بالبكاء وطالبت بالعودة إلى وطنها فوراً فرد عليها رئيس العصابة أن عليها دفع مبلغ 13 ألف درهم تكاليف جلبها والمال الذي أعطاه لأسرتها وقيمته 30 ألف تكة بنغالية ومن ثم تغادر فأجابته بأنها لا تملك درهماً فطلب منها العمل لسد المبلغ وقام بحجزها في الشقة تمهيداً لدخولها عالماً مخيفاً لم تألفه من قبل. وأضافت الضحية في إفادتها بأنها تعرضت لوعكة صحية وظرف نفسي قاس إلا أن هذا الوضع لم يرحمها حيث أرغمها زعيم العصابة على ممارسة الرذيلة يومياً مع زبائن من جنسيات مختلفة مقابل 100 درهم.

واستمر الحال لأسبوعين إلى أن جاء الفرج حيث فوجئ أحد المترددين على المكان بصغر سنها فرأف بحالها وأعطاها رقم هاتف للشرطة وطلب منها التواصل معهم وإبلاغهم بالأمر وبالفعل قامت بذلك وتمت عملية الضبط في اليوم نفسه. وتنظر المحكمة أيضاً أولى جلسات قضية متورط فيها شاب نيجيري حاول تمرير 20 كغم مخدرات عبر 32 قطعة ملابس مشبعة بمادة ميثامفيتامين ومغلفة بأكياس بلاستيك عبر مطار دبي إلا أن يقظة رجال التفتيش حالت دون ذلك حيث ارتاب الضابط بتصرفاته وحين تم تفتيش حقيبته تبين أنه يحمل مخدرات.