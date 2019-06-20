"بلدي الذيد" يطالب بإزالة العزب العشوائية داخل الأحياء السكنية

الشارقة (الاتحاد) استمع المجلس البلدي لمدينة الذيد خلال زيارته لمجلسي راشد المحيان الكتبي، وعبيد بن حامد الطنيجي، إلى مطالبات الأهالي والتي تضمنت ضرورة فصل الذكور عن الإناث في المدارس، وكذلك عدم توزيع أراض سكنية لغير مواطني الحي، إضافة إلى إزالة العزب العشوائية المُقامة داخل الأحياء السكنية.

وأكد الأهالي على ضرورة الفصل التام بين فصول الذكور والإناث داخل المدارس في الصفوف الابتدائية، وذكروا أنهم يشعرون بالقلق جراء اختلاط الطلبة الذكور مع الإناث أثناء الدراسة، كذلك أبدوا تخوفاً من تعميم التجربة وصعودها إلى المراحل الأعلى والتي تتعارض مع الموروث الثقافي والعادات والتقاليد، ودافعوا عن مطالبهم بغرض المحافظة على خصوصية المجتمع المحلي وعاداته وتقاليده فضلاً عن قلة كفاءة إدارة الكوادر التدريسية للفصول المختلطة.

كما طالب مواطنو الذيد دائرة التخطيط والمساحة بعدم صرف أراض سكنية لغير سكان الحي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية إلى الحفاظ على خصوصية الأحياء السكنية وتوفير البيئة المناسبة للعائلات المواطنة، على صعيد آخر ناقش المجلس طلبات الأهالي المتعلقة بإزالة العزب العشوائية المُقامة داخل بعض الأحياء السكنية الأمر الذي يسبب أضراراً على البيئة نتيجة انبعاث الروائح الكريهة فضلاً عن خطورتها على سلامة مرتادي الطريق.

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