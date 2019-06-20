"ربدان" تنظم برنامجاً للخدمة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد) تنظم أكاديمية ربدان برنامجاً تدريبياً متكاملاً لمنتسبي الخدمة الوطنية بالتعاون مع الهيئة الوطنية والخدمة الاحتياطية للقيادة العامة للقوات المسلحة من 9 إلى 26 يونيو الجاري.

وأكد جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان، أن الأكاديمية حريصة على تزويد المشاركين بأساس قوي من المعرفة وتمكينهم من إتقان مختلف المهارات التي تساعدهم على استكمال مسيرة النجاح والتقدم والتنمية في الدولة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال الدكتور فيصل العيان، نائب رئيس أكاديمية ربدان :« تتشرف أكاديمية ربدان باستمرار الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الهيئة الوطنية والخدمة الاحتياطية للقيادة العامة للقوات المسلحة، مؤكداً أن «برنامج الخدمة الوطنية» هو أحد البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية ربدان، ويتضمن البرنامج 3 مجالات رئيسة تغطي جوانب التنمية الهادفة إلى تطوير المهارات الشخصية، والقضايا الاستراتيجية والقيادية على مستوى المؤسسة، والتخطيط وتقييم المخاطر والاستعداد للأزمات على مستوى الدولة.

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