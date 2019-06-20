توعية شركات المقاولات بالظفرة بمستجدات قوانين البناء

إيهاب الرفاعي ( منطقة الظفرة )

استعرضت بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في قطاع تخطيط المدن والتراخيص، مستجدات لوائح وإجراءات خدمات تراخيص البنـاء والأكواد الخاصة بالبناء ضمن مبادرة «نجاحكم تميزنا» بهدف تسريع استخراج تصاريح البناء من دون تأخير من خلال توعية المتعاملين في المكاتب الاستشارية والمقاولين بأهم القرارات والمستجدات التي طرأت على اللوائح والقوانين في هذا المجال، وتفعيل قنوات التواصل المباشر والفعال مع القطاعات المعنية، وتتضمن اللوائح والقـرارات والتّعاميـم الخاصة بكود البناء.

وتحرص بلدية الظفرة على التواصل الفعال والبناء مع المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات للتوعية بأهم المستجدات التي تطرأ على هذا القطاع، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وتذليل العقبات التي تواجههم مع النظام، وذلك من خلال تنظيم مجموعة من ورش العمل المختلفة، حيث شهدت الفترة الماضية تنظيم ورشة عمل لمناقشة تسهيل إجراءات تقنين وضع البناء القائم في منطقة الظفرة وتناولت الورشة تحديد متطلبات تقنين وضع البناء القائم من دون ترخيص في منطقة الظفرة بغرض تسهيل إجراءات واشتراطات هذه الخدمة على المتعاملين بما يخدم المصلحة العامة.

وتم توضيح أنواع الحالات التي يتم التقديم عليها لتقنين وضع المباني القائمة من دون ترخيص بناء معتمد من البلدية، بالإضافة إلى إجراءات سير العمل التي يتم اتباعها في كل حالة من هذه الحالات على نظام التراخيص الإلكتروني الموحد لتراخيص المباني.

وأكدت الورشة أنه تم عمل بعض التعديلات في متطلبات الدفاع المدني ويجري تفعيل بعض الأنظمة الإلكترونية لتشجيع التنافسية وتخفيض متطلبات تقنين وضع المباني القائمة.

كما نظمت البلدية ورشة عمل للمكاتب الاستشارية، وشملت بنود استكمال المعاملات من النظام القديم، وطلب ترخيص الصيانة والهدم كما استعرضت أيضاً التحسينات على المنظومة الإلكترونية الموحدة لتراخيص البناء (MePS).

وتضمنت أيضاً اللوائح والقـرارات والتّعاميـم الخاصة بتطبيق «كود التخطيط»، حيث تم توضيح توجيهات دائرة التخطيط العمراني والبلديات بخصوص تطبيق شروط ومعايير استخدام وتطوير الأراضي في منطقة الظفرة، كما تم شرح مبادرة إدارة تخطيط المدن لربط الأراضي في قاعدة البيانات المكانية بـ «كود التخطيط»، وتم استعراض «كود التخطيط»، وكيفية استخدامه، واستعراض النظام الإلكتروني الخاص بربط «كود التخطيط» مع قاعدة البيانات المكانية.