13 مليون درهم تكلفة صيانة 3 طرق بالعين

عمر الحلاوي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين مشروع صيانة شاملة لـ 3 طرق حضرية رئيسة وسط المدينة بتكلفة 13 مليون درهم، وشمل المشروع تركيب شبكة صرف مياه الأمطار وصيانة الجسور والأنفاق وأثاث الطريق وأعمال تحسين حركة السلامة المرورية، وتمثلت الطرق في شوارع زايد الأول والاتحاد وشخبوط بن سلطان، ويشمل المشروع صيانة لشارعي الإمارات وميثاء بنت محمد «الجامعة».

وبدأت صيانة شارع الإمارات من دوار الرميلة إلى دوار حديقة ألعاب هيلي (من الجهتين) بطول 1450 متراً، وشملت أعمال تطوير الطريق، وإزالة طبقات الأسفلت بسماكة 5 سم وتعبئة التشققات الأسفلتية وعمل ترقيعات وإعادة الرصف PMP، بالإضافة إلى إصلاح وإزالة حجر الرصيف المتهالك وإعادة تركيب جديد وتعديل خطوط التسارع والتباطؤ لمداخل الشعبية حسب المعايير المعتمدة، كما اكتمل إنشاء مواقف لحافلات النقل العام حسب المعايير، وتطوير وتوصيل شبكة صرف مياه الأمطار غير الموصولة، أعمال تخطيط الطرق وتركيب اللوحات المرورية.

ويبلغ طول شارع الاتحاد الذي تمت صيانته نحو كيلومترين تبدأ من مخرج رقم 275B بشارع هزاع بن سلطان وباتجاه دوار مدارس الإمارات الوطنية، وتضمنت خطة الصيانة إعادة إنشاء الطريق لحارة التباطؤ، وإزالة حجر الرصيف المتهالك، وإعادة تركيب جديد وتعديل خطوط التسارع والتباطؤ لمداخل الشعبية بما يتناسب مع الوضع القائم، بالإضافة إلى تعديل مسار الدخول وتعديل أول مدخل لخدمة مسجد قائم، وتطوير وتوصيل شبكة صرف مياه الأمطار غير الموصولة، وتخطيط العلامات الأرضية للطريق وتركيب اللوحات المرورية، حيث أنهت البلدية نسبة 100% من صيانة شارع الاتحاد وهي صيانة شاملة لحارة التباطؤ من دوار مدارس الإمارات الوطنية باتجاه دوار عيدان الردة، وتم إنجاز العمل من خلال مرحلتين وتطوير في شبكة صرف مياه الأمطار، حيث يبلغ طول الطريق المصان حوالي 1726 متراً طولياً.

وتشتمل خطة صيانة شارع ميثاء بنت محمد «الجامعة» على إعادة إنشاء الطريق لحارة التباطؤ وإزالة طبقات الأسفلت بسماكة 5 سم للحارة الوسطى وحارة التسارع وتعبئة التشققات الأسفلتية وعمل ترقيعات وإعادة الرصف PMP، بالإضافة إلى إصلاح وإزالة حجر الرصيف المتهالك وإعادة تركيب جديد وتعديل خطوط التسارع والتباطؤ لمداخل الشعبية حسب المعايير المعتمدة، وتطوير وتوصيل شبكة صرف مياه الأمطار غير الموصولة، أعمال تخطيط الطرق وتركيب اللوحات المرورية، وبدأت أعمال الصيانة من إشارة عمورية باتجاه دوار سعيد بن شخبوط (من الجهتين) بطول يقدر بنحو 1300 متر.

وأنجزت بلدية العين نسبة 100% لتطوير وصيانة شارع زايد الأول، حيث اشتملت الأعمال على صيانة شاملة لحارة التباطؤ من دوار حديقة الحيوانات باتجاه دوار مجمع المرور، ونفذت تركيب شبكة صرف مياه الأمطار، وتم إنشاء عدد 2 موقف حافلات، ويبلغ طول الطريق مكتمل الصيانة نحو 937 متراً طولياً. وأكملت بلدية مدينة العين تطوير الطريق الحضري الخامس شارع شخبوط بن سلطان، واشتملت الأعمال علي صيانة شاملة لجميع الحارات من إشارات توام باتجاه دوار مرخانية شخبوط مع التعديل على المداخل والمخارج القائمة، وتم تنفيذ العمل من خلال عدة مراحل وتطوير في شبكة صرف مياه الأمطار، والمرحلة الثانية بدأت من الدوار باتجاه إشارات توام، وتم إنشاء موقفين للحافلات.