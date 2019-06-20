ولي عهد دبي يتقبل تعازي هزاع وسيف وذياب بن زايد في وفاة منصور بن أحمد بن علي آل ثاني

تقبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وإلى جانبهما الفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات"، التعازي في وفاة المرحوم الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، من كل من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، الذين أعربوا عن صادق تعازيهم في الفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، ويلهم أهله وأسرته جميل الصبر وحسن العزاء.

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