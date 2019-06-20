حمدان بن زايد يواصل جولاته التفقدية في مدن الظفرة

واصل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، جولته التفقدية في عدد من مدن منطقة الظفرة، بزيارة جزيرة دلما.

واطلع سموه خلال الزيارة على عدد من المرافق والمشاريع التي يتم تنفيذها بمختلف القطاعات السكنية والخدمية والحيوية، واطمأن على سير العمل فيها، لما لها من دور فاعل في تعزيز النمو الإقتصادي والإجتماعي في الجزيرة.

من جانب آخر استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جموع المواطنين الذين توافدوا للسلام على سموه بمناسبة زيارته لجزيرة دلما.

ونقل سموه للمواطنين تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام سموهما بتطوير وتنمية منطقة الظفرة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.

Advertisements

وأشاد سموه بجهود وخطط التنمية الشاملة والإمكانيات التي سخرتها قيادة الدولة الرشيدة، وحرصها على متابعة شؤون أبناء الدولة وتلمس احتياجاتهم وتعزيز ما يقدم لهم من خدمات تنموية في المشروعات التي تخدم المواطنين في كل بقعة على أرض هذا الوطن المعطاء.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: "نحرص على القيام بالزيارات الميدانية لكافة مدن منطقة الظفرة والتواصل مع المواطنين فيها للتعرف على احتياجاتهم ومعالجة قضاياهم في شتى قطاعات الحياة العصرية التي نبتغيها لمواطنينا، ونعمل جميعاً قيادة وحكومة ومسؤولين، على بناء مجتمع معاف وسليم من كافة جوانبه ومناحيه".

اقرأ أيضاً: حمدان بن زايد يستقبل المواطنين في مدينة السلع ويتفقد مشاريع تنموية

واستمع سموه الى آراء المواطنين ووجهات نظرهم في مختلف الأمور المتعلقة بالخدمات التي تقدم لهم، ووجه بتلبية احتياجاتهم وتطوير الجزيرة بالصورة المنشودة.

ورافق سموه خلال الزيارة، الشيخ هزاع بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة محمد علي الشدي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وسعادة صالح جذلان المزروعي المدير الإقليمي لدائرة التعليم والمعرفة في منطقة الظفرة.