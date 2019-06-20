نخبة من الرجال يرتدون أفضل الساعات



دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة – يونيو 2019: تحرص ’أوليس ناردين‘، الشركة السويسرية الرائدة في مجال تصميم وتصنيع الساعات الفاخرة، دائماً على إحداث نقلة نوعية في القطاع من خلال تقديم أحدث تقنياتها المبتكرة. وتظهر ساعات ’أوليس ناردين‘ على أيدي نخبة من أشهر الرجال على مستوى العالم، والذين يعملون في مجالات الأعمال، والفنون، والرياضة، والسياسة. وتجد هذه الساعات طريقها إلى معاصم عدد من أكثر الرجال نفوذاً في العالم، ويتجلى ذلك بوضوح في العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام العالمية.



ويمتاز الرجل الذين يرتدي ساعة ’أوليس ناردين‘ بجرأته في إظهار أسلوبه الخاص، وقدرته على لفت الأنظار استناداً إلى حضوره القوي والمميز. ويتجلى ذلك في تقديره الكبير لتفاصيل التصميم والدقة العالية والحرفية، وهو يدرك جيداً التفاني في العمل والجهود الحثيثة التي تم بذلها في تصميم كل ساعة فريدة من نوعها، لأنه سبق له وأن خضع لذات المتطلبات الصارمة واللازمة لتحقيق النجاح في مسيرته المهنية؛ فهو أيضاً يستكشف ويبدع ويسعى لترك بصمته الخاصة.



وفيما يلي عدد من الأمثلة الكثيرة عن هؤلاء الرجال الذين فضلوا ’أوليس ناردين‘ على جميع الساعات الفاخرة الأخرى:

شوهد نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح، والذي يعد من أبرز المعجبين بالعلامة، في عدة مناسبات مؤخراً وهو يرتدي ساعته المفضلة ’أوليس ناردين فريك فيجن‘.

وإلى جانب الملايين من عشاق العلامة حول العالم، يعد أسطورة كرة السلة الأمريكي مايكل جوردان من أشد المعجبين بساعة ’سوناتا‘ من ’أوليس ناردين‘ ذات التصميم المتقن والمزودة بمجموعة واسعة الوظائف. وتشتمل مزايا الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض على منبه كلاسيكي، ومؤشر كبير الحجم للتاريخ، ونظام عرض المنطقة الزمنية الثانية، وألية عرض التوقيت العكسي.

من ناحية أخرى، غالباً ما يتم تصوير جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع ’أمازون‘ (والذي يعد حالياً من أثرى الشخصيات على مستوى العالم)، وهو يرتدي ساعة ’دوال تايم جي إم تي بيج ديت‘ من ’أوليس ناردين‘.

وخلال حفل توزيع جوائز ’مهرجان كان السينمائي 2018‘، شوهد الممثل الدانماركي الشهير عالمياً مادس ميكلسن وهو يرتدي ساعة ’إكسكيوتيف سكيلتون توربيلون‘ المذهلة من ’أوليس ناردين‘ بلوني الذهب الوردي والأسود.



وتعد ساعات ’أوليس ناردين‘ بحق من الاكسسوارات التي تليق بالنخبة، حيث تضفي على مرتديها هالة من التألق والحضور القوي. ولا تشكل الساعة التي يختارها المرء دليلاً على ذوقه الرفيع فحسب، وإنما تبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على نجاحاته وإنجازاته المتميزة في الحياة؛ حيث يتجاوز مفهوم ساعة اليد وظيفة عرض التوقيت لتحدد شخصية الرجل الذي يرتديها.