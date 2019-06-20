الأنصاري للصرافة تفوز بجائزة "سوبر براندز الإمارات" للعام الرابع عشر على التوالي

فازت "الأنصاري للصرافة"، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات، بجائزة "سوبر براندز الإمارات" UAE Superbrands)) للعام الرابع عشر على التوالي، والتي يمنحها مجلس "سوبر براندز الإمارات" (UAE Superbrands Council)، الهيئة المعترف بها دولياً والمتخصصة بتقييم العلامات التجارية الرائدة، لتكريم أفضل العلامات التجارية في الدولة. وتسلم علي النجار، مساعد المدير العام ورئيس إدارة العمليات في شركة "الأنصاري للصرافة"، الجائزة خلال حفل توزيع جوائز الـ "سوبر براندز" الذي أقيم مؤخراً في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي.

وتعليقاً على الفوز بالجائزة، قال النجار: "يعكس فوزنا بهذه الجائزة المرموقة للعام الرابع عشر على التوالي التزامنا الدائم بتقديم أفضل الخدمات عالية المستوى لعملائنا الكرام. ونود أن نشكر جميع عملائنا الأوفياء على دعمهم المتواصل وكونهم شركاء حقيقيين في قصة نجاحنا. كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس "سوبر براندز الإمارات" على منحنا هذه الجائزة الرفيعة."