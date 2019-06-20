وفد من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والابداع (موهبة) يزور جامعة جامعة حمدان بن محمد الذكية

زار وفد رفيع المستوى من مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، برئاسة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أمين عام المؤسسة، جامعة حمدان بن محمد الذكية تم خلالها بحث آفاق التعاون بين الجانبين وبناء قنوات مشتركة لنقل ونشر وإثراء وتوطين المعرفة في العالم العربي. وتم خلال اللقاء استعراض أبرز الملامح المميزة للتجربة الريادية التي تقودها الجامعة باعتبارها إحدى أبرز مهندسي التعليم العالي إقليمياً وعالمياً، وسط إشادة واسعة من الوفد الزائر بدور الجامعة الريادي في تسخير التكنولوجيا الذكية لإحداث تغيير تعليمي واجتماعي واقتصادي وبيئي إيجابي على المستويين المحلي والدولي. كما شهد اللقاء تسليط الضوء على البرامج الأكاديمية والبحثية والمهنية التي تقدمها الجامعة والمصممة خصيصاً لبناء جيل مؤهل من مبتكري المستقبل، فضلاً عن استعراض البنية التحتية المتفوقة والإمكانات الهائلة التي تتميز بها الجامعة وفقاً لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.

وأعرب الدكتور منصور العور، رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" عن سعادته بلقاء الوفد وشدّد على أهمية توطيد العلاقات وتبادل أفضل الممارسات وأنجح التجارب مع نخبة المؤسسات الأكاديمية المرموقة في العالم العربي، حيث قال: "تشرفنا بزيارة وفد مؤسسة "موهبة" والتي كانت بمثابة فرصة مثالية لتعزيز العلاقات وبحث سبل التعاون فى رسم ملامح مستقبل التعليم العالي في العالم العربي من منظور الابتكار والتكنولوجيا والمعرفة."

وأضاف العور: "نحرص في "جامعة حمدان بن محمد الذكية" على تعميم تجربتنا السبّاقة، باعتبارنا أول جامعة معتمدة ترفع لواء التعليم الذكي إقليمياً وفق ركائز ثلاث هي الابتكار والانطلاق والتحوّل، والتي نهدف من خلالها إلى بناء أجيال مؤهلة معرفياً وأكاديمياً وذات قدرة على الابتكار لصنع واستشراف المستقبل، تماشياً مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي والرئيس الأعلى للجامعة، الداعية إلى الاستثمار في الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لدفع عجلة التقدم والتنمية في كافة المجتمعات. ونؤكد التزامنا باستكشاف وفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية المثمرة مع المجتمع الأكاديمي الإقليمي والدولي لمواصلة مسيرة التميز في إعادة صياغة مستقبل التعليم والتعلم عبر تبني نهج التعليم الذكي."

من جانبه، قال الدكتور المتحمي: "شكلت الزيارة فرصة هامة للاطلاع على البرامج النوعية الفريدة التي تقدمها جامعة حمدان بن محمد الذكية، أحد أبرز رواد التعليم الذكي على مستوى العالم. ونثمن المستوى الريادي الذي وصلت إليه الجامعة في الوطن العربي على صعيد نشر ثقافة الجودة والتميز والبحث العلمي من خلال التعليم الذكي القائم على توظيف أحدث التقنيات والأساليب الحديثة التي تتناسب مع جميع المستويات وتمكن الدارسين من التعلم بطريقه شخصية ومرنة تناسب الجميع. ويسعدنا مد جسور التعاون مع الجامعة التي حازت قصب السبق في إدخال التكنولوجيا المتقدمة والمهارات التعليمية الذكية في المنظومة التعليمية، والإستفادة من خبراتها وتجاربها الرائدة التي أعادت رسم مستقبل التعليم العالي، بما يتوءام ومتطلبات صنع المستقبل."