خمسة أسباب لتحميل تطبيق Sunsational Summer من "مِراس"

في موسم الصيف، تقدم لكم وجهات "مِراس" الجذابة في دبي عروضها الرائعة التي تُنسيكم حرارة الطقس عبر تطبيق Sunsational Summer الذي عاد لعامه الرابع ابتداءً من 10 يونيو 2019 وسيقدم لكم أكثر من 200 صفقة مذهلة في وجهات مِراس الثماني الرائدة.

ويمكن للمستخدمين تحميل تطبيق Sunsational Summer على هواتف آيفون وأندرويد مجاناً، لاستكشاف عروض التسوق والطعام والاستجمام والترفيه الرائعة عبر منافذ مِراس في دبي.

فإذا كنتم تحبّون التسوق، أو تبحثون عن تجارب الطعام الجديدة والمبتكرة، أو ترغبون بالاستجمام والعناية الشخصية بأنفسكم، يقدم لكم تطبيق Sunsational Summer عروضاً مثالية تلائم كلّ احتياجاتكم.

1 - تسوّق بلا حدود مع حسومات واسعة على علامات تجارية كبرى

توقف في وجهة "سيتي ووك" واختر زوجاً من النظارات الشمسية الرائعة من "جلاسينغ" مع حسم 20% على السعر، أو استعد لموسم البحر بتجهيزات من "هاماك" وحسم بنسبة 20% على فاتورة المتجر.

وفي "لا مير"، يمكنك التسوق من "سفن فرايداي" والحصول على حسم بنسبة 15% على أسعار الساعات والنظارات الشمسية والأساور العصرية، أو استمتع بحسم 30% عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في متجر "موجي" الياباني في "ذا بييتش".

2 - أفضل قيمة مقابل السعر في أفضل مطاعم دبي

تقدم مجموعة المطاعم في وجهات مِراس هذا العام مفاجآت مذهلة للذواقة ومحبّي تجارب الطعام، والتي تبدأ مع عرض اختيار طبق والحصول على الثاني مجاناً في مطعم "موتوماشي" الياباني في "لا مير"، وحتى الحصول على حسم بنسبة 20% على الأطباق البيروفية الشهية في مطعم "ليما" في "سيتي ووك"، أو حسم بنسبة 30% على الفاتورة في المطعم التركي "تيك" في "ذا بييتش".

3 - عالم من التجارب الرائعة ومتعة في الهواء الطلق

توجهوا مع أصدقائكم إلى ساحة "إكس دبي سكيت بارك" للتزلج، واستفيدوا من حسم بنسبة 20% على حجوزات أعياد الميلاد، أو حسومات 25% على تذاكر متحف الغموض في "السيف". وإذا كنتم تبحثون عن البشرة السمراء المثالية، فستحظون حسم 30% عبر التطبيق، عند استئجار مقعدين شمسيين مفردين، أو مقعد شمسي واحد من "سي بريز" في "لا مير" أو "ذا بييتش".

4 - عناية شخصية في منتجعات هادئة بكلفة أقل

استكشفي أجواء الراحة والاسترخاء بمفهوم جديد، واستمتعي بقناع ماسيّ مجاني عند حجزك لجلسة خاصة للعناية بالوجه في "كوا سبا" في "سيزرز بلوواترز دبي"، أو جدّدي حيوية شعرك الحريري ولمعانه مع حسم بنسبة 25% على معالجة "كرونولوجيست بروتوكول" من "كيرستاس باريس" في "سيتي ووك". وللحصول على تجربة جديدة في العناية الشخصية، جربي مجموعة "ماني بيدي" الساخنة في "نيلز أفنيو" من "إسّي" في "سيتي ووك"، والتي ستمنحك حسماً بنسبة 25% عند استخدام التطبيق. وإذا كنت على عجلة من أمرك، لا تتنازلي عن إطلالتك الجميلة، وجربي صالون "بيوتي كابسول" في "ذا بييتش" مع حسم 30% على مجموعة خدمات العناية الشخصية السريعة.

5 - احرقوا سعرات أكثر بأسعار أقل

احجزوا جلستين، واحصلوا على جلسة مجانية في صالة "فيزيك 57" مركز اللياقة البدنية الشهير في "سيتي ووك"، والذي يستخدم طريقة بار لنحت الجسم خلال 8 جلسات، أو مارسوا الرياضة في الهواء الطلق مع حسم بنسبة 30% على عضوية الصالة الرياضية في "ماجنوم فيتنس بييتش" في وجهة "كايت بييتش".