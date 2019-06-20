باستضافة الفنانة العالمية هيلين ايمي موراي للكشف

استضافت رولز-رويس موتور كارز دبي الفنانة والمصممة البريطانية العالمية هيلين إيمي موراي لاستعراض أعمال فنية فريدة سيتمّ عرضها ضمن الغاليري في سيارة رولز-رويس فانتوم.

تم الكشف عن الأعمال الفنية التي تم تصميمها وتنفيذها خصيصاً لجمهور من الضيوف المدعوين وكبار الشخصيات والعملاء، في سحور رمضاني تقليدي أقيم في بوتيك رولز-رويس في منطقة سيتي ووك.

عُرضت خلال الفعالية سيارة مصممة حسب الطلب من طراز رولز-رويس فانتوم يزّين الغاليري الخاص بها عملٌ فني بعنوان "ليكشور أورورا" أو شفق البحيرة. وقد عُرضت السيارة أمام الضيوف لمنحهم فرصة لاستكشاف السيارة والإمكانات اللامتناهية للتعبير الفني الذي يمكن أن يحتضنه الغاليري.

تألّقت السيارة بشكل راقٍ بلون رولز-رويس البنفسجي Belladonna Purple مع اللون الأبيض English White للخارج. أمّا في الداخل فاجتمع الحرير الصافي Pure Silk مع اللون الأبيض Arctic White لمظهر آسر يعكس براعة برنامج "بسيبوك" للتصميم حسب الطلب من رولز-رويس.

ذلك، وجُهّزت سيارة فانتوم المصممة حسب الطلب بجناح الخصوصية المنعزل من رولز-رويس، وهو عبارة عن خاصية قمة في الفخامة تجمع ما بين الراحة التي يوفّرها المقعد الخلفي ورفاهية الانعزال التام في مقصورة خاصة.

ذلك وكشفت الفنانة البريطانية هيلين إيمي موراي النقاب عن اثنين من أحدث أعمالها الفنية التي تم صنعها لتُعرض في يوم من الأيام في الغاليري في سيارة فانتوم.

استمدّت موراي في كل من أعمالها إلهامها من ريش الطاووس ومن عظمة الكثبان الرملية التي تشكّل مشهدية طبيعية رائعة ومهيمنة في منطقة الشرق الأوسط.

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وخلال الفعالية المخصصة لاستعراض أبرز مزايا الغاليري، أوضحت هيلين كيف استمدت إلهامها من الطاووس والكثبان الرملية وكيف تمّ تصميم أعمالها وتنفيذها ودمجها في لوحة العدادات الفريدة داخل سيارة فانتوم.

ذلك، وسلّطت الأمسية الضوء على قدرة فريق بيسبوك للتصميم حسب الطلب وبراعته في ترجمة أفكار العملاء وخيالهم إلى أعمال فنية ملموسة من خلال وضع أعمال فنية آسرة في الغاليري الخاص بسياراتهم.

وصرّح سيزار حبيب، المدير الإقليمي لرولز-رويس موتور كارز في الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "لقد شكّلت هذه الأمسية الخاصة فرصة مميّزة لاستعراض المفهوم الفريد للغاليري في سيارة رولز-رويس فانتوم، وتسليط الضوء أيضاً على الموهبة التي يتمتّع بها كلٌ من هيلين إيمي موراي ومايكل برايدن، كبير المصممين حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك.

"يُعتبر الغاليري في سيارة رولز-رويس فانتوم الموقع المثالي لعرض أعمال فنية فريدة تتمّ التوصية عليها بحسب أفكار العميل وذوقه الخاص. ويسلط الغاليري الضوء على الأهداف والروابط المشتركة القائمة بين عالم الفن ورولز-رويس ، فضلاً على تقدير عملائنا للحرفية الراقية والموهبة الرائعة."

وعلّق من جانبه السيد ممدوح خيرالله، المدير العام لرولز-رويس موتور كارز المركز الميكانيكي للخليج العربي، قائلاً: "لقد سُررت بالترحيب بعملائنا الكرام وضيوفنا من كبار الشخصيات في هذا السحور الرمضاني الرائع.

فلقد شكّلت هذه المناسبة الخاصة منصة مثالية لعرض الإمكانات الفنية الرائعة المُتاحة لأصحاب سيارات فانتوم بفضل خاصية الغاليري الفريدة والمبدعة إضافة إلى مجموعة واسعة من خصائص الرفاهية التي يتميّز بها طراز فانتوم والتي نذكر منها بشكل خاص جناح الخصوصية.

"وكانت الأعمال الفنية المعروضة المستلهمة جميعها من الغاليري في فانتوم، مثالاً على الطرق التي لا حصر لها والتي يمكن لأصحاب السيارات من خلالها تخصيص سيارة رولز- رويس الخاصة بهم تعبيراً عن حبهم وتقديرهم للفنون الجميلة، بينما أظهرت سيارة فانتوم المصممة حسب الطلب ضمن برنامج بيسبوك الطرق غير المحدودة التي يمكن لحرفيي رولز-رويس أن يقدموا من خلالها أعلى مستويات التخصيص."