البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يقدم برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية

أعلن "البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة" التابع لوزارة الاقتصاد، عن مواصلته في عقد البرامج التدريبية لرواد الأعمال الإماراتيين والتي بدأت في شهر يناير من العام الجاري، بهدف تطوير ورفع كفاءة الكوادر الوطنية. ويوفّرالبرنامج تقديم ما يقارب 42 برنامج تدريبي ل 3000 رائد عمل إماراتي، بما يساهم في رفع الناتج القومي الاقتصادي وتماشياً مع أهداف "رؤية الإمارات 2021".

ويعمل البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على تقديم البرامج التدريبية والتنسيق مع المؤسسات المعنية في الدولة التي تعمل على دعم المبادرات الريادية لتحفيز الشباب المواطن في إيجاد الأفكار المبدعة، وبالتالي تعزيز وتطوير أعمالهم. وتم خلال الأشهر الماضية عقد 16 دورة تدريبية لأكثر من 1115 متدرب إماراتي والتي تمّ تنفيذها على مستوى الإمارات السبعة، مقابل تنفيذ 30 برنامج تدريبي استفاد منها ما يقارب 2200 رائد عمل إماراتي خلال العام الماضي 2018، الأمر الذي يعكس إقبال الشباب الإماراتي إلى المشاركة في هذا البرنامج النوعي والاستفادة من الدورات التدريبية التي يقدّمها.

وأشاد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدور المهم الذي يلعبه "البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة"

في بناء وتطوير قدرات إماراتية في مجال ريادة الأعمال والابتكار، باعتباره قطاعاً حيوياً يمثل دعامة أساسية في تعزيز التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعمل الدولة على ترسيخ مبادئها. وأضاف معاليه أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال توفير بيئة تشريعية داعمة وموائمة لمتطلبات تحفيز وتنمية ريادة أعمال إماراتية، فضلاً عن وجود العديد من المؤسسات المختصة والحاضنة لتلك المشاريع، مما أسهم في تعزيز اهتمام المجتمع بهذا القطاع الحيوي واستقطاب العديد من رواد الأعمال والمستثمرين.

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وبموجب البرنامج سيتم عقد العديد من الدورات التدريبية من ضمنها دورة "صناعة الفرص واقتناص الأفكار" والتي ستقام في إمارة أم القيوين بتاريخ 26 أغسطس 2019، حيث تعتبر منصة قيّمة لرواد الأعمال للتعرّف على الفرص الاستثمارية وكيفية إيجاد أفكار جديدة ومبتكرة لمشاريع جديدة أو تطوير مشاريعهم الحالية. وسيتم خلال الدورة تسليط الضوء على تطورات السوق المحلي والعالمي، والتعرّف على الفرص الاستثمارية التي يمكن الاستفادة منها.

كما تمّ أيضاً طرح دورة بعنوان "حقوق وأسرار الفرنشايز" والتي ستقام بتاريخ 7 سبتمبر 2019 في إمارة عجمان، والتي ستكشف للمتدربين عن بعض الخفايا الهامة التي تخص حق الامتياز التجاري وكيفية الحصول عليه، بالإضافة إلى أهم شروط الحصول على حق الامتياز التجاري "الفرنشايز".

والجدير بالذكر، تمّ طرح جميع الدورات التدريبية التي سيقدمها البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة هذا العام على المنصة الالكترونية الخاصة بالبرنامج. ويمكن لجميع الراغبين