هيئة المساهمات المجتمعية "معاً" تستضيف اليوم المفتوح بعنوان "حاضنة معاً الاجتماعية"

تدعو هيئة المساهمات المجتمعية معاً، المهتمين لحضور اليوم المفتوح الذي تنظمه بعنوان "حاضنة معاً الاجتماعية" ويتناول موضوع تمكين أصحاب الهمم ودعم المشاريع الاجتماعية الناشئة"، وذلك بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وضمن فعاليات وأنشطة الدورة الأولى لحاضنتها الاجتماعية، التي تهدف إلى الهام روّاد العمل الاجتماعي والمهتمين بالمشاركة في البرنامج، لتطوير أفكارهم ومشاريع الاجتماعية الناشئة التي تساهم في تمكين أصحاب الهمم وتعزيز اندماجهم في المجتمع.

ويتضمن اليوم المفتوح؛ الذي يعقد بتاريخ 25 يونيو الجاري، في المقر الرئيسي لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم؛ ورشة عمل حول خطوات التسجيل في برنامج حاضنة معاً الاجتماعية، ويتناول في دورته الأولى موضوع أصحاب الهمم، وسبل تمكينهم ودمجهم باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من مجتمعنا. وتستهدف ورشة العمل روّاد الأعمال الاجتماعيين، والأشخاص المهتمين بإنشاء مؤسسة اجتماعية أو منشأة أهلية في أبوظبي، يكون غرضها توفير خدمات مبتكرة ومستدامة لتعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم.

وفي هذا السياق صرّحت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية "معاً": " نسعى في هيئة "معا" إلى إنشاء روابط وثيقة بين موفري الخدمة والفئات المستهدفة لهذه الخدمات بما يناسب احتياجات هذه الفئة، إضافة إلى اضطلاعها بمهام إنشاء وتفعيل القطاع الثالث، وتعزيز دور مؤسساته من منشآت أهلية ومؤسسات اجتماعية ومؤسسات النفع العام، بالإضافة إلى ترسيخ مكانته في المجتمع، واتباع أفضل السبل والوسائل التي تساعدنا على مواجه التحديات الاجتماعية، وتحقيق أثر اجتماعي إيجابي ومستدام في أبوظبي".

وأضافت: "نسعى في هيئة معاً إلى تعزيز المساهمة المجتمعية عبر تطوير الفكرة لتصبح كيانات مستدامة، وعملاً اجتماعياً ناجحاً في المستقبل. ونرى بأن استضافة ورشة عمل متخصصة تتيح للمهتمين فرصة الاطلاع على مجموعة الخدمات المتوفرة حالياً لأصحاب الهمم في الإمارة ".

وتقدم "حاضنة معاً الاجتماعية" الدعم اللازم لعشرة فرق فائزة تتكون من 2-3 أفراد طيلة فترة دورة البرنامج التي تستمر لمدة ستة أشهر، حيث يتم اختيار الفائزين حسب معايير محددة ومساعدتهم على تطوير أعمالهم ومشاريعهم الاجتماعية. ويستفيد المشاركون من الإرشاد والتوجيه والتمويل والمكاتب وخبرات العمل وسهولة الوصول إلى المستثمرين، بالإضافة إلى فرصة التواصل مع الخبراء والمتخصصين وإمكانية تطوير مهاراتهم من خلال ورش العمل وبرامج التدريب.

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تجدر الإشارة إلى أن هيئة "معاً" قامت مؤخراً بتمديد مهلة التسجيل في برنامج الحاضنة الاجتماعية حتى تاريخ 13 يوليو، وذلك استجابةً للاهتمام المتزايد الذي شهده البرنامج من قبل المهتمين من المؤسسات ورواد الأعمال الاجتماعيين في دولة الإمارات والمنطقة وباقي أنحاء العالم. لمزيد من المعلومات حول البرنامج، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني https://maan.gov.ae/maan-social-incubator/.

تفاصيل ورشة العمل في مؤسسة زايد العليا:

التاريخ: الثلاثاء 25 يونيو 2019

الوقت: من الساعة 11 صباحاً الى 01:00 ظهراً

المكان: مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم (المقر الرئيسي). تتوفر مواقف للسيارات في الموقع.

تأكيد الحضور الزامي: للتسجيل يرجى الضغط هنا