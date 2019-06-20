"الطرق والمواصلات" تطلق برنامج تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاقها برنامج تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية "HIPO" والذي يستمر لمدة عام من يونيو 2019 إلى يونيو 2020 ، على أن يكون بشكل سنوي، وذلك في إطار مواكبة التوجه الاستراتيجي لحكومة دبي الرشيدة المتمثلة بـ "العمل على بناء حكومة كفاءات".

وقال منصور الفلاسي، مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة: إن إطلاق البرنامج سيكون بشكل سنوي، وهو يأتي وفقاً لتوجهات حكومة دبي بالعمل على بناء حكومة كفاءات، حيث نسعى لبناء وتحديث آليات وتمكين الكفاءات الوطنية في الهيئة، إلى جانب خلق خريطة معرفية تعكس احتياجات استدامة الأعمال واستشراف المستقبل، موضحاً أن البرنامج يحقق عدة أهداف، هي؛ تأهيل صف من القيادات الشابة لشغل وظائف الصف الثالث المتمثل بمديري الأقسام" في الهيئة مستقبلاً، فضلاً عن تحديد الموهوبين من الكفاءات المواطنة الشابة، ووضع منهجية علمية ومهنية للتطوير للاحتفاظ بهذه الكفاءات.

وأضاف: إن النطاق المؤسسي لخطة البرنامج يشمل الموظفين الموهوبين من الكفاءات الشابة الذين تنطبق عليهم معايير "HIPO " وإن معايير تحديد الكفاءات يخضع لمعايير فنية هي مستوى المعرفة الإجرائية والمهنية في مجال العمل، ومدى التعلم المستمر لدى الموظف، والقدرة على التأقلم مع متغيرات ومتطلبات المهنة، إضافة إلى مدى التمتع بشخصية قادرة على القيادة والتأثير في الآخرين، ومدى القدرة على قيادة فرق العمل في ظل نظم بيئة العمل، ومدى توفر الدافعية الشخصية والشغف لدى الفرد، إلى جانب مدى قدرة الفرد على الترقي لمستويات قيادية.

وأوضح الفلاسي، أن المحاور الرئيسة للبرنامج تتضمن القدرة المؤسسية من حيث الاستراتيجية، والأداء المؤسسي وثقافة بيئة العمل، ومنهجيات القيادة والإدارة، وممكنات النجاح المؤسسي، وآليات تحليل الأعمال، وأن المحور الثاني هو مقومات النجاح ويشمل إدارة الخطط من خلال منهجية مؤشرات الأداء الاستراتيجية، وإدارة الأفراد من خلال الكفاءات، وأن المحور الثالث يتناول القدرة الفردية والمهنية عبر الشخصية، ونمط الأداء، والمرونة، والتطور المستمر، وأن المحور الأخير في البرنامج هو تطوير المعارف الفنية التخصصية والتي يتم إدراجها خلال خطة التدريب.

وأكد الفلاسي، أن هيئة الطرق والمواصلات تبذل قصارى جهدها في اتباع أرقى المعايير العالمية في تدريب وتأهيل كوادرها المواطنة، لرفع جاهزيتها المؤسسية ليتم الاستفادة منها في دفع عجلة النمو والتطوير لأجندة عمل الهيئة.