كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي التحديات التي تواجه طيران الإمارات لعرض محتوى نيتفليكس وأمازون؟

يشكل بث المحتوى عبر الأقمار الصناعية لركاب الطائرات تحدياً حقيقياً بسبب عرض الحزمة وتراخيص البث بحسب باتريك برانيلي، نائب رئيس طيران الإمارات لتجربة العملاء والترفيه.

وقال برانيلي في مقابلة حديثة مع صحيفة أرابيان بيزنس “إنه مكلف للغاية. فسعة الأقمار الصناعية تجعل من المستحيل تقنيًا تشغيل البث لنحو 500 شخص في نفس الوقت على متن طائرة.”

وكانت العديد من شركات الطيران في جميع أنحاء العالم قد أعلنت عن عزمها على تقديم خدمات تسمح للركاب ببث المحتوى على متنها من خلال أجهزتهم الشخصية.

وفي يونيو 2016، على سبيل المثا ، أعلنت Aeromexico و Netflix عن برنامج يسمح للمسافرين ببث محتوى Netflix على الطائرات باستخدام نظام اتصال Gogo 2K، مع خيارات مشابهة على طائرات كانتاس و فيرجن أستراليا.

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وأعلنت شركات أخرى مثل WestJet الكندية عن إزالة جميع أنظمة الطاقة من ظهور المقاعد. لكن برانيلي قال إن طيران الإمارات تعتقد أن أنظمة الترفيه المدمجة موجودة لتبقى.

وتوفر Netflix معدل بتات يبلغ 250 كيلو بايت في الثانية (كيلو بايت في الثانية الواحدة) ويقول برانيلي “هذا جيد على شاشة صغيرة، لكن ليس جيدًا على بعض شاشاتنا الكبيرة. ومن الناحية الفنية، لا يمكن أن يتم البث لكامل ركاب الطائرة. تخيل القول أن أول 100 شخص فقط يمكنهم الاستمتاع بـ Netflix. ”

وبالنظر إلى المستقبل، قال برانيلي إن الولايات المتحدة تفضل أن تكون “واضعة للاتجاهات” بدلاً من تبني ممارسات الترفيه على متن الطائرات لشركات الطيران الأخرى.

وشهدت طيران الإمارات زيادة في الإيرادات بنسبة 6 في المائة إلى 97.9 مليار درهم (26.7 مليار دولار) خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2019، بينما انخفضت الأرباح بنسبة 69 في المائة على أساس سنوي إلى 871 مليون درهم (237.14 مليون دولار).