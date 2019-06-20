كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أول مصنع للطباعة ثلاثية الأبعاد للخرسانة على مستوى الشرق الأوسط في دبي

تم افتتاح أول وحدة لتصنيع المواد المضافة الخرسانية على نطاق واسع في الشرق الأوسط في دبي.

وكشفت شركة “كونكريتيف” في الإمارات عن الوحدة في 18 يونيو في مصنع ند الحمر بدبي.

ويعتبر Concreative مشروعًا مشتركًا بين شركة Freyssinet الفرنسية والشركة الاستشارية الهندسية المحلية Econstruct وشركة Draw Link الهندسية والمعمارية المحلية أيضًا.

ويشتمل المرفق على نظام روبوت جديد يسمح لأشكال خرسانية معقدة يصل ارتفاعها إلى 4.5 أمتار وطولها 6 أمتار لتكون طبقة مطبوعة ثلاثية الأبعاد.

ويستخدم النظام أنظمة بدء التشغيل المضافة للأجهزة والبرامج التابعة لشركة XtreeE الفرنسية مع ذراع آلية ABB بستة محاور. ويتم إنتاج العناصر الخرسانية ثلاثية الأبعاد في المرفق ثم نقلها إلى الموقع حيث يتم تجميعها.

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وطورت Concreative مزيجًا خاصًا من الخرسانة للوحدة مع منتج الأسمنت السويسري LafargeHolcim. وحصلت XtreeE على براءة اختراع التكنولوجيا في مصنعها الرائد في فرنسا، بحسب موقع designbuild.

وتم إطلاق إنشاء Concreative في دبي في أبريل 2016. وتحدد الاستراتيجية الحكومية هدفًا بنسبة 25 بالمائة من المباني الجديدة في الإمارة باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول عام 2030.

ويعتبر فينسنت ماليت مدير العمليات في شركة Concreative متخصصًا في تصميم وإنتاج العمليات المخصصة، ولكنه يقدم بدلاً من ذلك حلاً لإنشاء أشكال مخصصة بتكلفة أقل “سوف تتغير صناعة التشييد اليوم ليس فقط بسبب تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، ولكن أيضًا بسبب التعاون بين المهندسين المعماريين والفنيين المحترفين”.

وهذا الإعلان هو الأحدث في القائمة المتنامية لمبادرات الطباعة ثلاثية الأبعاد التي تجري في جميع أنحاء دبي.