كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| رصد قرش حوت بطول 5 أمتار قرب سواحل الإمارات

تم رصد سمكة قرش حوت طولها خمسة أمتار قبالة سواحل رأس الخيمة يوم الخميس الماضي.

وشارك الصيادون لقطات للقرش مع صحيفة ذا ناشيونال يوم الأربعاء، حيث شوهد الحيوان الذي لا يشكل أي تهديد للبشر، بالقرب من قارب صيد على بعد 10 كيلومترات من ميناء الجزيرة في جزيرة الحمراء.

وكان حمد الزعابي، نائب مدير جمعية الصيادين في رأس الخيمة، في رحلة صيد عندما شاهد القرش.

وقال السيد الزعابي، الذي كان يعمل صياداً منذ أكثر من 30 عامًا: “لقد كانت الساعة 10:30 صباحًا عندما رأيتها لأول مرة. كنت مع اثنين من العمال على متن القارب متجهين إلى الميناء عندما ظهر القرش فجأة من العدم”.

وأضاف “استمتعنا بصحبتها لمدة خمس دقائق ثم اختفت مرة أخرى في الماء. كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها قرش حوت في حياتي “.

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أسماك القرش الحوت لديها أفواه يصل عرضها إلى 1.5 متر وتستخدمها لتصفية العوالق والأسماك الصغيرة. وتعيش عادة في البحار الاستوائية والحارة المعتدلة. ويصل طول الأفراد البالغين عادةً إلى 9.8 متر ويصل عمر هذا النوع إلى حوالي 70 عامًا.

ويعتبر هذا النوع مهددًا بالانقراض من قِبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة نظرًا لتأثيرات الصيد وحوادث السفن، جنبًا إلى جنب مع العمر الطويل وتأخر نضوجها.