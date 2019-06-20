محمد بن راشد يعين قاضيين بمحاكم «دبي المالي العالمي»

دبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء «رعاه الله» بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 24 لسنة 2019 والمرسوم رقم 25 لسنة 2019 بتعيين وين ستيوارت مارتن وروبرت شينتون فرينش قاضيين في محكمة الاستئناف لدى محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ويعمل بهذين المرسومين من تاريخ صدورهما وينشران في الجريدة الرسمية.

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