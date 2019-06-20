دبي (الاتحاد) استضافت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الإطلاق الرسمي لفعاليات الدورة العشرين من «المؤتمر الدولي لأبحاث الحكومة الرقمية»، واختتم أعماله امس في دبي، وتنظمه منظمة «مجتمع الحكومة الرقمية» هذا العام تحت شعار «الحوكمة في عصر الذكاء الاصطناعي». وناقش المؤتمر عدداً من أوراق العمل والأبحاث والدراسات حول الحكومة الرقمية والتحولات الحكومية في عصر الذكاء الاصطناعي وتطبيق تقنياته في خطط التنمية والخدمات الحكومية والمدن الذكية، وذلك بحضور الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ويونس آل ناصر، مساعد مدير عام دبي الذكية، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، وعدد من رواد العمل الحكومي من مختلف دول العالم.

ومن جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري: نهدف من خلال هذا الحدث الرائد إلى تعزيز دور دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً لحكومات المستقبل، ومختبراً لصنع السياسات الحكومية وإعداد القادة وصناع القرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «محمد بن راشد للإدارة» تستضيف مؤتمر أبحاث الحكومة الرقمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.