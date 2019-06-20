قيادات مركز محمد بن راشد لإعداد القادة يطلعون على النموذج الهولندي

أمستردام (وام)

زار فريق يضم منتسبي الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة بمركز محمد بن راشد لإعداد القادة، التابع للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، العاصمة الهولندية أمستردام، واطلع على مجموعة من الممارسات والتجارب الرائدة، وعقد عدداً من الاجتماعات وورش العمل مع كبرى الشركات العالمية.

وخلال الزيارة، اطلع الفريق على تجربة معهد «THNK»، المتخصص في ابتكار أدوات عصرية جديدة وتنشئة قادة مؤثرين حول العالم، وعقدوا مجموعة من ورش العمل وجلسات تبادل الخبرات مع مدربي المعهد، وزار الفريق مقر شركة «UN Studio»، وحضروا ورشة تدريبية قدمها المهندس «بين فان بيركل»، مؤسس الشركة، بعنوان «ما الذي تحتاجه لتكون قائداً مزعجاً في عالم الهندسة المعمارية؟». كما شاركوا في جلسة ألقاها رئيس قسم الابتكار في الشرطة الهولندية تتمحور حول تطوير حدود العمل الشرطي، وجلسة حول «التكنولوجيا والفلسفة ومستقبل البشرية، نظرة متعددة التخصصات من عالم المستقبل» ألقاها الباحث أندرس ساندبرج وغيرها، إضافة إلى عدد من الورش التفاعلية والنقاشية تتضمن استعراض أفضل الممارسات في كيفية مناقشة سلسلة من الموضوعات المثيرة للجدل وغيرها.

وأكد سعيد العطر، المدير العام للمكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تماشي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة مع المعايير القيادية التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».. وقال: «تستند كافة برامج مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى المعايير القيادية التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر مسيرته القيادية في خمسين عاماً، والتي تهدف إلى صناعة مواهب قيادية مستقبلية تستطيع مواصلة تعزيز تنافسية دولة الإمارات العالمية».

وأضاف: «كما نسعى وانطلاقاً من منظومة محمد بن راشد للقيادة إلى غرس روح الاطلاع على التجارب الناجحة إقليمياً وعالمياً، بهدف رصد جوانبها الإيجابية وتطبيقها بما يتناسب مع طبيعة مجتمعنا ورؤيتنا المستقبلية، وكما عودتنا قيادتنا الرشيدة فإننا مستعدون دائماً للاستثمار في التطوير، والارتقاء بالإنسان، وصناعة القادة، وتوفير البيئة الخصبة للابتكار، وتعزيز الإنتاجية، وتحفيز الطامحين عبر رفع سقف التطلعات عالياً، وهو ما نستلهمه من رؤية قيادتنا الرشيدة».

وتطرق العطر إلى تنوع القطاعات التي ينتمي إليها منتسبو الدفعة الثانية من برنامج القيادات المؤثرة، وقال: «تضم الدفعة الحالية منتسبين يعملون في مناصب قيادية ضمن 10 قطاعات رئيسية مختلفة، وهو ما يخدم طبيعة البرنامج في صناعة قيادات مؤثرة تواكب أبرز الاحتياجات المستقبلية وتعزز مفاهيم التطوير لبثها في كافة الجهات الحكومية والخاصة، كما يعكف فريق عمل مركز محمد بن راشد لإعداد القادة باستمرار على تطوير مساقات البرامج المنضوية تحت المركز، تماشياً مع المستجدات العالمية في المجالات كافة».

وخلال الزيارة، حضر الفريق مأدبة عشاء أقامتها الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية.