بلدية الظفرة تتوسع في زراعة النباتات البرية

الظفرة (الاتحاد) تنفذ بلدية منطقة الظفرة حزمة مشاريع للتشجير بين الأحياء السكنية، حيث تم إنشاء أول مشتل متخصص للنباتات البرية في مدينة زايد بطاقة إنتاجية 150 ألف شتلة، ويقوم المشتل بإجراء التجارب على النباتات المختلفة وتحديد الأنواع الناجحة للتوسع في زراعتها من خلال الحصول على بذور ملائمة للبيئة المحلية وظروف الطقس، وذلك من خلال جمع وحفظ بذورها وإكثارها ونشر زراعتها، لتجنب انقراضها بسبب الجفاف.

ونفذت البلدية أول حديقة من نوعها متخصصة للنباتات البرية وتم افتتاحها أمام الجمهور وتقع عند المدخل الجنوبي لمدينة غياثي وتبلغ مساحتها 16132 متراً مربعاً تضم نباتات كالأرطا، والظفرة، والعشرج، والحرمل، والسويداء، ومزروعة بأكثر من خمسة آلاف نبتة متنوعة، حيث إن النباتات الصحراوية تعتبر من النباتات المحافظة على التوازن البيئي. وتساعد على تنقية الهواء وإمداد المنطقة بالأوكسجين، علاوة على ترشيد استهلاك مياه الري، حيث إن حاجتها للمياه قليلة جداً. كما أنها لا تتطلب الكثير من عمليات الصيانة. وتتضمن الحديقة خمسة أماكن للجلوس مع وجود إنارة، وذلك من خلال تركيب 200 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية مع ممرات مشاة بمساحة 1836 متراً مربعاً وبطول 918 متراً.

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